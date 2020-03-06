Banner-MutuaBccSpettacolo
13:00:43 La Direzione Generale dell’Asl Caserta specifica che tutte le Attività Ambulatoriali di competenza dei Distretti Sanitari territoriali, sono regolarmente funzionanti.

Pertanto, restano valide le disposizioni della Regione Campania solo relativamente alla sospensione degli Ambulatori dei Presidi Ospedalieri e delle Case di Cura Private Accreditate.

Restano comunque attivi gli Ambulatori ospedalieri per le prestazioni a carattere di urgenza, nonché quelle relative a Dialisi, Radioterapia, e quelle Oncologiche-Chemioterapiche.

Tanto quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti e comunicazioni.

