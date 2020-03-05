14:57:54 "Sono sospese tutte le attività ambulatoriali poste in essere dalle aziende ospedaliere, dalle Asl e dalle case di cura fino al 18 marzo".

Lo spiega il consigliere regionale Giovanni Zannini, a margine della disposizione della Regione Campania, "al fine di assicurare il contenimento della diffusione del Coronavirus".

A stabilirlo è la giunta regionale, che specifica: "sono fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza e quelle di dialisi, radioterapia e chemioterapia" .

“La decisione della direzione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania di sospendere tutte le attività ambulatoriali prestate da aziende ospedaliere, istituti di ricerca e Asl, comprese le attività erogate dalle Case di Cura private accreditate è grave in un momento così delicato nel quale ai cittadini va assicurato ancora di più l’accesso alle cure, anche in ragione dell’emergenza Coronavirus che sta interessando la nostra regione”.

A dirlo in una nota il segretario generale Cgil Campania, Nicola Ricci ed il segretario generale Fp Cgil Campania e Napoli, Alfredo Garzi Cosentino, commentando la nota inviata a tutte le strutture sanitarie regionali.

“Non si può bloccare tutta l'assistenza specialistica in Campania con la scusa di assicurare il contenimento della diffusione del virus CoVid-19, negando il diritto alla salute dei cittadini e lasciando a casa, senza copertura retributiva, i lavoratori della sanità privata e del terzo settore impegnati in quei servizi.

Nell’ultimo incontro con il presidente De Luca proprio sul tema dell’emergenza Coronavirus – ricordano Ricci e Garzi – era stata avanzata la proposta di istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente per mettere in campo tutte le misure necessarie a contenere gli effetti del CoVid-19 sui processi produttivi, lavorativi ed assistenziali.

Un tavolo ad oggi mai convocato con le parti sociali. Ora – proseguono – la decisione di sospendere le attività ambulatoriali su tutto il territorio regionale anziché mettere in campo misure straordinarie di tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, come la sanificazione degli ambienti, l’estensione degli ammortizzatori sociali a quelle tipologie di personale con impieghi flessibili, in regime autonomo o di appalto e, ancora, l’utilizzo di istituti contrattuali che non danneggino economicamente i lavoratori”.

"Se la notizia delle ludoteche aperte in alcuni comuni dell'alto casertano fosse confermata, ci troveremo di fronte ad un caso di inaudita gravità".

E' quanto hanno dichiarato questo pomeriggio il segretario territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo e la segretaria provinciale della Ugl Scuola Virginia Ciervo.

"Se l'esecutivo" spiegano i sindacalisti "al fine di evitare la diffusione del Covid 19, chiude le scuole, che sono presidi istituzionali la cui organizzazione è regolata dal ministero, la funzione di istruzione ed intrattenimento non può essere certo surrogata ad altri.

E' pur vero che necessitano misure urgenti di accompagnamento ai genitori della provincia, ai quali deve essere concesso in questo momento di forte difficoltà la possibilità di poter sopperire, magari con l'estensione dello smart working, ove possibile, oppure con ammortizzatori sociali varati ad hoc, anche questo attiene alla responsabilità di un momento difficile".

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228