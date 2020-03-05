14:58:21 NAPOLI. "Sono in atto due concorsi che erano partiti prima dell'esplosione dell'emergenza: un concorso che riguarda il piano del lavoro della Regione per 10 mila giovani da occupare in 250 comuni e che si concluderà credo nella giornata di oggi e un secondo concorso per 650 assunzioni nei centri per l'impiego.

Abbiamo adottato tutte le misure necessarie: abbiamo distanziato i banchi, abbiamo collocato distributori di disinfettante. Quel minimo di attenzione e di prudenza. A maggior ragione stiamo mandando avanti i concorsi che riguardano l'aera sanitaria.

La nostra linea: Nessun panico ma estremo rigore e attenzione". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania poco fa su Rai Radio1 a 'Centocittà'.

CORONAVIRUS, ZINZI: “CONCORSI CONFERMATI? ESIGENZE ELETTORALI DI DE LUCA VENGANO DOPO LA SALUTE DEI CITTADINI”.

“La scelta del Governo regionale di confermare le procedure concorsuali attive in Campania è ancora più inspiegabile alla luce delle nuove disposizioni per il contrasto del Coronavirus che hanno determinato anche la chiusura di scuole e università. Prendiamo atto che la macchina elettorale di De Luca non si ferma e che le sue esigenze vengono persino prima della salute dei cittadini”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi dando voce alle preoccupazioni manifestate dai cittadini.

“E’ vero che in Campania la situazione al momento è sotto controllo, ma - viste le indicazioni restrittive del governo nazionale - consentire un assembramento di persone provenienti da diverse parti del nostro territorio potrebbe rivelarsi una scelta scellerata esponendo i partecipanti alle procedure concorsuali ad un rischio che al momento non si è in grado di prevedere. Né tantomeno sembrano sufficienti le misure precauzionali illustrate da De Luca per questo caso specifico. Un rinvio di date sarebbe stato auspicabile”.

CORONAVIRUS, A. CESARO (FI): SOLO 180 CANDIDATI SU MILLE, CONCORSO CPI FALSATO, VA IMMEDIATAMENTE FERMATO

“Un clamoroso flop, un concorso a di poco falsato, stravolto”. Così, rinviando alle prove preselettive del concorso per 641 unità presso i Centri per l’Impiego della Campania svoltesi questa mattina presso la Mostra d’Oltremare, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Stamane, complice la psicosi per il coronavirus, nei padiglioni della Mostra d’Oltremare - spiega l’esponente di Forza Italia – c’erano appena 180 candidati sui mille attesi. Inaccettabile, questo concorso va immediatamente fermato”.

“Non è possibile che pur potendo largamente prevedere che la stragrande maggioranza dei candidati non si sarebbe presentata alle prove, De Luca non abbia provveduto a disporne il rinvio”.

“Naturalmente andremo fino in fondo e valuteremo tutti gli strumenti necessari affinché venga tutelato e assicurato a tutti il diritto alla partecipazione”, conclude Cesaro.

CORONAVIRUS, LANZOTTI, (FI): SU CONCORSO CPI ASSESSORI COMUNE SI RIVOLGANO AL LORO SINDACO

“Ci sono due assessori del Comune di Napoli preoccupati del mancato stop ai concorsi. Non si capisce però per quale motivo non si siano rivolti al loro sindaco visto che rappresenta la massima autorità sanitaria su tutto il territorio comunale.

Va bene prendersela con De Luca, un po’ meno non rivolgersi anche a de Magistris. Lui può: due righe e un firma in calce ad un’ordinanza e il problema, che riguarda la salute di migliaia e migliaia di napoletani, è bello che risolto”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia del Consiglio comunale di Napoli Stanislao Lanzotti.