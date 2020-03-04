Banner-MutuaBccSpettacolo
22:19:57 La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 66  tamponi.

Tre di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella giornata di oggi, complessivamente, 90 tamponi di cui 7 positivi.

Attualmente sono 38 i casi di Coronavirus registrati in tutta la Campania.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

