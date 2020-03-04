15:40:21 «Dopo le nuove direttive emanate dal comitato scientifico centrale per l’emergenza Coronavirus, ho inviato ieri, a mezzo pec, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dell’Unione Province Italiane e dell’Anci, una nota con la quale ho chiesto di valutare l’ipotesi di decretare la chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di ogni struttura pubblica e privata per un mese».

Lo dichiara il presidente della Provincia Giorgio Magliocca.

«Ho chiesto – ha proseguito - inoltre, di valutare l’emissione del divieto assoluto di manifestazioni pubbliche e private, civili e religiose, sportive e culturali per lo stesso periodo di tempo e di stanziare fondi per le aziende, il commercio, le libere professioni e le strutture pubbliche per fronteggiare le conseguenze economiche di tali necessari e forti provvedimenti.

L’Italia non può permettersi un’ulteriore diffusione del Covid-19.

Bloccare i contagi significa evitare di portare al collasso il sistema sanitario nazionale e assicurare cure più efficaci a chi è infetto.

L’eventuale innalzamento del numero di persone che contraggono la malattia, infatti, aumenterebbe, conseguentemente, la domanda di assistenza sanitaria e gli ospedali italiani rischierebbero di non poter garantire un’offerta adeguata di cure.

Perciò, dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a tanto.

Senza allarmismi – perché per fortuna il tasso di letalità del coronavirus non è alto – ma con grande senso di responsabilità è il momento di abbandonare le incertezze e la contraddittorietà dei provvedimenti fino ad oggi adottati e – con coraggio – agire subito con misure che impediscano drasticamente le occasioni di potenziale trasmissione del virus.

Solo così, con interventi radicali da prendere senza paura, potremmo uscire finalmente fuori dall’emergenza».

“Mentre il governo si accinge a chiudere le scuole di tuta Italia e a bandire le manifestazione pubbliche, De Luca porterà nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, già domani, decine di migliaia di candidati al Concorso per Centri per l’Impiego della Campania. Incredibile!”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“Le direttive di contenimento del contagio da Covid-19 sono stringenti e lo saranno sicuramente di più nelle prossime ore: siamo sicuri che le misure che si andranno ad adottare nei padiglioni garantiranno effettivamente i candidati e la loro salute?”, si chiede l’esponente di Forza Italia.

“Il sindaco de Magistris si assuma le sue responsabilità: lo accerti e, se sarà il caso, non esiti a bloccare il concorso.

Sulla salute dei cittadini non si scherza”, conclude Cesaro.