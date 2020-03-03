22:33:35 La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 18 tamponi, uno solo di questi è risultato positivo.

Nella giornata odierna complessivamente, dunque, sono stati effettuati 42 test con un totale di tre tamponi positivi.

Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sale quindi a trentuno il numero dei contagiati in tutta la Regione con sei persone in provincia di Caserta.

Protocollo di intesa per i settori civile e penale per l’adozione di misure temporanee utile a fronteggiare l’affollamento degli uffici giudiziari del circondario a seguito dell’emergenza nazionale sanitaria in atto da COVID-19

Il giorno 3 marzo 2020, alle ore 15.00, all’esito dei tavoli tecnici svoltisi in data 27 e 28 febbraio, con prosieguo in data odierna, e dei relativi esiti, i sottoscritti nelle rispettive qualità, Dr. Marcello Sinisi (Presidente del Tribunale di Napoli Nord f.f.), il Dr. Francesco Greco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord), l’Avv.to Gianfranco Mallardo (Presidente COA Napoli Nord) e il Dr. Fabio lappelli (Dirigente Amministrativo Tribunale di Napoli Nord)

Viste le linee guida di cui alla nota del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli del 27.02.2020 n. 42/20 Gab. C. App. e P. Gen. 915/20 Prot. Ris., in via sperimentale, per ridurre il sovraffollamento, sia per ragioni di sicurezza del personale, degli Avvocati e degli utenti,

DELIBERANO

di adottare il seguente protocollo di intesa per la gestione delle misure atte a fronteggiare il pericolo di epidemia di cui all’emergenza sanitaria in premessa:

QUANTO AL SETTORE CIVILE:

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE:

in via sperimentale, per ridurre il sovraffollamento, sia per ragioni di sicurezza dei Magistrati e del Personale Amministrativo, degli Avvocati e degli Utenti. sia come misura di prevenzione della diffusione del Virus COVID 19, si dispone che, il numero massimo dei procedimenti trattabili da ciascun giudice ad udienza non superi il numero complessivo di 60 giudizi, rinviando le cause in esubero di più recente iscrizione a ruolo.

I procedimenti in oggetto verranno trattati rispettando le misure di “distanziamento” prescritte dal Ministero della Salute, compatibilmente con le strutture disponibili ed equamente distribuiti, fino a tre fasce orarie, la prima delle quali decorrente dall’orario di udienza previsto in tabella.

Sarà cura del responsabile di cancelleria comunicare a mezzo pec. entro le ore 10.00 del venerdì di ciascuna settimana, all’indirizzo de1 COA – seereteriaordineavvocatinapolinordHlega1mail.it-, che ne curerà la diffusione ai propri iscritti e agli iscritti degli altri Ordini del distretto, l’elenco delle cause in trattazione della settimana successiva per ciascuna udienza e la loro ripartizione per fascia oraria, senza indicazione dei nomi delle parti ma con il solo numero di RG NR.

Per quanto concerne la gestione dell’udienza, il Giudice, chiamerà le cause secondo l’ordine della fascia oraria, e. qualora una o entrambe le parti non rispondessero alla prima chiamata, si provvederà. prima di procedere alla trattazione del giudizio, ad una seconda chiamata, entro il termine della fascia oraria di riferimento e la causa sarà trattata in coda solo con la seconda chiamata, fermo restando che provvedimenti pregiudizievoli per le parti non potranno essere adottati se non trascorsa almeno un’ora dall’inizio di ciascuna fascia oraria.

TRIBUNALE CIVILE:

Per la sezione lavoro, in relazione alla quale già esiste un’articolazione tabellare in due fasce orarie, cause previdenziali, dalle 9.30 alle 11 e cause di lavoro dalle 11 in poi, si dispone in via sperimentale, di istituire 4 fasce orarie:

dalle ore 9.30 alle 10.30 la trattazione di giudizi ex art. 445 bis cpc,

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 la trattazione dei giudizi di previdenza;

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 la discussione in rito in merito delle cause di lavoro;

dalle ore 12.00 in poi l’istruttoria delle cause di lavoro.

Per la terza sezione civile sono confermati gli attuali orari e calendari. Per la seconda sezione civile, l’udienza sarà articolata in tre fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.45 prime comparizioni, sfratti e udienze di precisazioni delle conclusioni;

dalle 10.45 alle 11.30 conferimento incarichi CTU, esame consulenze tecniche e provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;

dalle 11.30 alle 13.00 raccoglimento dei mezzi istruttori e all’interno di ciascuna fascia le cause verranno comunque trattate secondo l’ordine di ruolo.

Per la prima sezione civile l’udienza sarà articolata in almeno tre fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.45 prime comparizioni anche nei procedimenti presidenziali di interdizione e amministrazioni di sostegno, udienze di precisazioni delle conclusioni;

dalle 10.45 alle 11.30 trattazione cause e conferimento incarichi CTU, esame consulenze tecniche e provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;

dalle 11.30 alle 13.00 raccoglimento dei mezzi istruttori ed audizione minori e all’interno di ciascuna fascia, comunque, con trattazione delle cause secondo l’ordine di ruolo e gli orari eventualmente già fissati.

Le udienze Presidenziali tenute dai Presidenti Dr. Marcello Sinist e Dr.ssa Paola Bonavita, continueranno a svolgersi secondo gli orari già fissati. con trattazione prioritaria delle cause di separazione consensuale dei coniugi presso l’Ufficio della Presidenza.

Resta ferma la facoltà dei singoli Giudici di valutare casi eccezionali di udienze istruttorie/trattazione ad orari già prefissatie che vedano la partecipazione di parti,testimoni, ausiliari o Avvocati non del Foro.

Le richieste di nulla osta e autorizzazioni riguardanti le negoziazioni assistite in materia

matrimoniale potraniio anche essere inviate, sottoscritte con firma digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica: affariclvili.procura.napo1inordHgiustiziacert.it.

OUANTO AL SETTORE PENALE:

Le udienze dibattimentali, siano esse collegiali che monocratiche, saranno organizzate su quattro fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.30, per la chiamata dei processi di prima udienza e per quelli immediatamente rinviabili;

dalle 10.30 alle 12.00, per la trattazione dei processi con istruttoria dalle 12.00 alle 14.00, per la trattazione dei processi con istruttoria

dalle 14.00 alle 16.00, per la trattazione di eventuali prosiegui istruttori e per le discussioni.

Le udienze GIP/GUP saranno organizzate in due fasce orarie:

dalle 9.30 alle 11.00 per i processi immediatamente definibili dalle 11.00 in poi per i restanti processi. PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI CONSULTATE E SCARICATE IL PDF DEL PROTOCOLLO

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228