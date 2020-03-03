16:35:33 Si estende l’epidemia di Coronavirus in provincia di Caserta.

La donna ricoverata ieri sera al Melorio di Santa Maria Capua Vetere è stata trasferita al Cotugno dopo che il tampone ha dato esito positivo.

Si tratta della madre di uno dei due ristoratori di Bellona che hanno già costratto il virus e che si trovano in isolamento.

I due gestiscono un ristorante a Vitulazio attualmente chiuso.

È stato poi ricoverato in ospedale il paziente 1 di Napoli. L'uomo è attualmente al Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, in osservazione.

L'uomo era rientrato a Napoli da Milano poco prima di Carnevale e, ai primi sintomi, si era sottoposto al tampone risultato positivo. Per lui, come da prassi età scattata la quarantena domiciliare.

Avendo però, a distanza di quasi una settimana, mostrato sintomi quali la febbre, l'uomo è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

M5S, Iovino: “Coronavirus, subito operativa la tenda triage dell’ospedale di Nola”

L’appello del deputato: “Allestita da tre giorni ma ancora inattiva. Si rischia contatto tra casi sospetti e altri pazienti”

“Non è chiara la ragione per cui la tendostruttura di pretriage dell’ospedale di Nola, allestita e attrezzata già da tre giorni, non sia ancora operativa. In un nosocomio che serve un numero incredibile di cittadini di un’area territoriale che si estende fino alla Bassa Irpinia, bisogna rendere immediatamente efficiente l’area di prefiltraggio, dove assistere con le precauzioni del caso persone che si presentino con sintomi da contagio da Covid-19.

C’è il rischio serio, come si sta già paventando in altre strutture della nostra regione, di far entrare in contatto soggetti potenzialmente infetti con gli altri pazienti”. E’ quanto denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Con un numero di casi in costante crescita – prosegue Iovino - la Campania non può non farsi trovare pronta nell’attuazione delle misure di prevenzione messe in campo dal nostro Governo.

Misure che, oltre a salvaguardare i nostri cittadini, si rendono necessarie anche per tutelare medici, infermieri e operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro eccezionale per arginare questa situazione di emergenza”.

REGIONALI, PISANI (NOICONSUMATORI.IT): EMERGENZA CORONAVIRUS CREA PROBLEMA DI PARTECIPAZIONE E CAOS, RINVIARE ELEZIONI

Rinviare le elezioni regionali. Lo chiede noiconsumatori.it per voce del suo presidente nazionale l’avvocato Angelo Pisani.

“Con l’emergenza coronavirus in corso che ha creato caos bloccato l’economia, paralizzato il sistema sociale e generato una psicosi diffusa non è pensabile immaginare di poter tenere le elezioni regionali tra un paio mesi”, afferma Pisani.

“Anche i dati sull’affluenza alle suppletive napoletane e romane, vero e proprio schiaffo alla democrazia, dovrebbero far riflettere: c’è come minimo un problema di partecipazione democratica che riguarda chi vota e chi dovrebbe o vorrebbe candidarsi ed organizzarsi in un contesto di assoluta incertezza”, spiega il presidente di noiconsumatori.it.

“Non è possibile votare nel caos e, come dimostrano i casi di oggi del Tribunale e dell’Università, con con l’incognita dell’eventuale inagibilità delle scuole - sottolinea Pisani - perché, oltre all’assurdità in sé, si otterrebbe un risultato falsato ed ingiusto.

Tanto più che a sentire gli esperti, il prossimo mese potrebbe purtroppo vedere molte regioni finire nelle stesse condizioni della Lombardia. Quindi meglio impegnarci tutti per la difesa della salute pubblica e il ritorno alla normalità”.

“E’ necessaria dunque una riflessione comune e condivisa, è necessario pensare già da oggi ad un doveroso rinvio delle competizioni regionali e amministrativi al dopo-emergenza”, conclude Pisani.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228