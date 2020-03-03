11:35:28 In attuazione della Circolare Ministeriale prot. 0005443/2020, la Direzione Generale dell’Asl di Caserta, comunica che In prossimità di ciascun Pronto Soccorso aziendale è stata allestita una tenda da parte della Protezione Civile Regionale.

La tenda ha funzione di pre-triage. Tutti i pazienti che arriveranno con mezzi di soccorso propri al PS saranno indirizzati presso la tenda dove saranno sottoposti al rilievo della temperatura frontale e a valutazione anamnestica secondo le indicazioni della circolare ministeriale prot. 0005443/2020 evitando la possibilità di eventuale contagio dei locali di Pronto Soccorso.

Il personale sanitario presente nella tenda è dotato degli opportuni Dispositivi di Protezione. Il paziente con rilievo febbrile e anamnesi clinico-epidemiologica positiva viene indirizzato verso il percorso protetto senza contatti all’interno del PS o locali ospedalieri appositamente individuati.

Tutti gli altri pazienti vengono indirizzati presso il triage normale di PS. Si ribadisce che tutti gli individui che fanno ingresso nella Regione Campania e provenienti dalle Aree del Nord Italia oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie delle Regioni di pertinenza, di comunicare tale circostanza alle Unità Operative Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario di propria appartenenza.

A tale scopo il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, ha comunicato ai Sindaci della Provincia, numeri di telefono delle Unità Operative Prevenzione Collettiva territoriali e i Turni di pronta disponibilità notturna e festivi dei Medici incaricati.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228