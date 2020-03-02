Banner-MutuaBccSpettacolo
21:44:20 Tutto esaurito con la Lega Salvini Premier a Caserta con l'arrivo del coordinatore regionale Nicola Molteni.

All'incontro prossimo dal coordinatore provinciale di Caserta della Lega Salvini Premier Salvatore Mastroianni si è registrato il pienone delle grandi occasioni soprattutto per la prima visita formale, dopo l'incontro delle ultime festività natalizie, del coordinatore regionale del partito in Campania Nicola Molteni.

Oltre ad una massiccia presenza del movimento giovanile del partito guidato in provincia di Caserta da Renzo Carusone, una nutritissima rappresentanza degli amministratori locali, c'era l'intera classe dirigente del partito di terra di lavoro unitamente ai parlamentari Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa e al responsabile del programma del partito per le elezioni regionali Aurelio Tomassetti.

''L'incontro-ha dichiarato il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni-è servito a serrare le fila del partito in vista degli importanti appuntamenti della prossima primavera e la presenza del coordinatore regionale del partito in Campania Nicola Molteni testimonia l'attenzione e l'importanza che la nostra provincia riveste all'interno della Campania proprio in vista del fondamentale appuntamento elettorale della prossima primavera”.

