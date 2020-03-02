21:20:16 Si è svolto oggi un incontro, convocato dal Presidente Vincenzo De Luca, con i responsabili della sanità campana, nel corso del quale è stata verificata la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva ordinaria al netto delle esigenze di cura dei pazienti campani e tenendo conto ovviamente che occorre sempre valutare la possibile evoluzione del problema coronavirus.

La Campania, rispondendo alla sollecitazione del Ministero della Salute, metterà a disposizione come atto di solidarietà nei confronti della Lombardia, 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria al fine di decongestionare gli ospedali lombardi. Inoltre, si mette a disposizione una struttura residenziale per i familiari eventualmente impegnati ad accompagnare i pazienti.

"Consideriamo questo - ha dichiarato il Presidente De Luca - un atto doveroso di solidarietà e responsabilità nazionale".

Intanto il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ha proclamato l'astensione da tutte le udienze da domani fino al prossimo 11 marzo.

L'astensione riguarderà le udienze civili e penali della Corte di Appello di Napoli e della Circoscrizione del tribunale di Napoli, nonché amministrative davanti al Tar Campania (sez. Napoli) e dalle udienze tributarie dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli e alla Commissione tributaria regionale, fatta salva la trattazione degli affari civili, penali e amministrativi "di cui agli art. 4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione".

Gli avvocati di Napoli nei giorni scorsi hanno chiesto l'espletamento di opere di sanificazione delle strutture giudiziarie e l'installazione di dispenser per contrastare la diffusione del coronavirus.

Per i legali è necessario "salvaguardare l'attività di coloro che, anche in presenza di un minimo segnale, ritengono di non partecipare alle udienze a tutela di tutta la comunità e nel rispetto della legge".

Si muove anche il sindaco di Vitulazio dopo i due casi di Bellona.

Il sindaco Raffaele Russo, con Ordinanza Sindacale n. 16 del 02.03.2020, in considerazione della nota vicenda che ha visto coinvolte due persone esercenti un 'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande a(positive al primo test COVID-19), il Sindaco ha disposto la disinfezione di tutte le strade, le piazze e le aree pubbliche.

Inoltre ha ordinato ai titolari e ai gestori di esercizi commerciali di provvedere alla #disinfezione degli stessi nel termine di giorni 5 e all'installazione di dispenser per disinfettante e detergente.

Con la stessa ordinanza Sindacale è stata disposta la sospensione di ogni attività didattica ed extra-didattica presso le scuole di ogni ordine e grado esistente sul territorio comunale fino al giorno 08 Marzo compreso.

Da ultimo è stata disposta la sospensione della fiera settimanale del giorno 6 c.m..

Con riserva di assumere eventuali ed ulteriori provvedimenti all' esito del secondo test in atto presso l' ospedale Spallanzani di Roma, si invitano tutti i cittadini ad osservare le regole di igiene e sanità dettate dal Ministero della Sanità.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228