21:18:22 “Sul piano di rimozione delle ecoballe De Luca dovrebbe stendere un velo pietoso, invece anche dinanzi all’evidenza di un fallimento conclamato continua a magnificare risultati che non sono né sotto gli occhi di tutti né sulla carta.

Aveva già promesso di liberare la Campania dai rifiuti stoccati in balle entro la fine del 2019, adesso che quel termine è abbondantemente superato e solo il 10% del totale è stato rimosso arriva l’ennesimo annuncio spot a pochi mesi dalle elezioni”.

Così il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, ecomafie e bonifiche della Campania, Gianpiero Zinzi, commentando le dichiarazioni rilasciate dal Presidente De Luca a Pomigliano d’Arco.

“ln tre anni ha rimosso solo 530mila tonnellate di ecoballe. Come farà in 18 mesi con i 4milioni di tonnellate che restano? La matematica non è un’opinione per nessuno, evidentemente tranne per De Luca”.

M5S, Muscarà: “Rifiuti, 5 anni di fallimenti per ritrovarci in emergenza”

La consigliera regionale: “Impianto di compostaggio inaugurato in area con maggiore concentrazione di siti”

“Umido trasferito in Croazia a 270 euro la tonnellata, siti di stoccaggio che riaprono appena spira un venticello di crisi, stato di emergenza prima, durante e dopo i 40 giorni di chiusura annunciata per manutenzione dell’inceneritore di Acerra, del tutto impreparati dopo la fine della fase commissariale per la gestione dei siti Schiani e Masseria del Pozzo.

Per non parlare delle ecoballe che De Luca, come già annunciò in pompa magna nel 2016 con l’allora premier Renzi, vorrebbe smaltire in 18 mesi, mentre in cinque anni ne ha smaltiti appena il 9,6%. Per concludere con un piano e una legge rifiuti, a firma dello stesso governatore, licenziati nel 2016 e non ancora attuati.

Questi sono i risultati che il presidente finalmente al tramonto della Campania ha inanellato in tutto l’arco della sua consiliatura”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà.

“In tema di impianti di compostaggio, siamo al paradosso: quelli già in parte realizzati e redistribuiti equamente sul territorio regionale sono stati trasformati in discariche a cielo aperto, mentre oggi ne viene inaugurato uno in una delle aree più asfissiate della nostra regione dal punto di vista ambientale, per la concentrazione di siti per il trattamento e il deposito dei rifiuti.

Sulla terra dei fuochi – conclude Muscarà - De Luca si mettesse d’accordo: oggi sostiene di aver contribuito a diminuire i roghi, dopo essersi isolato dalle azioni del Governo, non aver fornito alcun supporto ai Comuni ed essere arrivato addirittura a negare l’esistenza di una terra dei fuochi”.

RIFIUTI, DI SCALA (FI): DE LUCA CANCELLERÀ ECOBALLE IN 18 MESI? ISTIGAZIONE ALLA PERNACCHIA

“Il 30 giugno 2016, in occasione dell’apertura del primo cantiere per lo smaltimento delle ecoballe a Taverna del Re, il governatore De Luca, 450 milioni di euro in tasca, affermò: si parte, in tre anni le avremo smaltite tutte. Nessuno gli diede credito, a ragion veduta.

Oggi, visto che i tre anni sono trascorsi abbondantemente e il 30 giugno 2019 è passato in cavalleria, De Luca è riuscito a fare di peggio: a tre mesi dalle elezioni regionali, con circa 5 milioni di tonnellate di ecoballe su 6 ancora a terra, trova il coraggio di annunciare che in 18 mesi le cancellerà dalla faccia della Campania.

Ma davvero pensa che la pazienza dei campani sia infinita?”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala.

“Quello di De Luca – conclude – più che un annuncio a futura memoria sembra un’istigazione alla pernacchia di eduardiana memoria”.