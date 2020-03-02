Banner-MutuaBccSpettacolo
19:31:06 La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario, il carabiniere di 23 anni che la notte tra sabato e domenica scorsi, a Napoli, ha sparato contro il 15enne Ugo Russo armato di una pistola (risultata una replica di quelle vere priva del tappo rosso) con la quale stava tentando di rapinargli l'orologio.

Il 15enne, colpito due volte dall'arma del militare, è deceduto per le gravi ferite riportate.

La vittima era con un 17enne che è stato fermato con l'accusa di tentata rapina.

In ospedale, nelle tasche del 15enne morto, sono stati trovati un Rolex e una catenina, con ogni evidenza bottino di una rapina compiuta subito prima dell'aggressione al militare e alla sua fidanzata.

 

