13:46:10 “Si conferma l’interesse per uno dei luoghi culturali più suggestivi di Santa Maria Capua Vetere. Il Mitreo, uno dei più importanti al mondo, meta di tantissimi turisti ogni mese, anche stranieri.

Un’affluenza costante che ci spinge a continuare ad impegnarci nel progetto di “Restauro e Valorizzazione del sito di Santa Maria Capua Vetere”.

Così Ida Gennarelli, direttore del Museo Archeologico dell’Antica Capua e del Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, invita il pubblico a consultare i nostri canali social e il sito web, anche per essere aggiornati su orari e aperture straordinarie del Mitreo.

L’accompagnamento per la visita al sito continuerà ad essere assicurato per i mesi di marzo e aprile con i seguenti orari.

Mitreo, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Orari di apertura per i mesi di marzo e aprile 2020

I gruppi di visitatori partiranno dalla biglietteria nei seguenti orari:

Giorni feriali: alle ore 11,00 e alle ore 15,30;

Giorni prefestivi e festivi: alle ore 10,30, alle ore 12,00 e alle ore 15,30.

I visitatori saranno accompagnati dagli assistenti alla vigilanza dell’Anfiteatro il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

I visitatori saranno accompagnati dagli assistenti alla vigilanza del Museo Archeologico dell’Antica Capua il martedì, il giovedì e il sabato.

L’accompagnamento per le domeniche di marzo e aprile sarà alternato e coadiuvato dall’Associazione Mitraeum.

Info:

Museo archeologico dell’antica Capua, Via Roberto D’Angiò, 44

Tel. 0823 844206; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.facebook.com/Antica-Capua-Circuito-Archeologico- Twitter: @museosmcv

Biglietteria Anfiteatro campano 0823 1831093 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le Nuvole 0812395653 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Lun-ven 9-17)