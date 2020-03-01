18:09:45 “Siamo grati a tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle e a tutti cittadini di Frignano, che con grande positività e affabilità sono accorsi per celebrare questo nuovo Spazio. Siamo estasiati da tutto questo affetto.

Grazia a Giuseppe Buompane, Luigi Di Maio, Carlo Sibilia, Agostino Santillo, Rosalba Rispo, Michele Gubitosa, e tanti altri Portavoce che hanno voluto trascorrere del tempo assieme a noi, parlando delle sfide che la nostra comunità dovrà affrontare nel futuro prossimo. Saremo accanto a voi!”

“Dalla nostra, - aggiunge il gruppo di attivisti - abbiamo fortemente voluto l'apertura dell'Agorà 5 Stelle, è da mesi che ci lavoriamo e non appena abbiamo avuto la possibilità di concretizzare questo grande desiderio abbiamo colto la palla al balzo.

Non l'abbiamo fatto per noi stessi ma per tutta la nostra comunità. Il nostro territorio necessita di spazi in cui elaborare una proposta politica alternativa, che non miri necessariamente alle poltrone, ma che sia continua e sincera valvola di sfogo, supporto a tutti quei cittadini che denunciano la mala gestione dei servizi. Un luogo che sia anche di confronto costruttivo con le amministrazioni locali.

E' un appello a tutte le realtà sociali del nostro territorio: raccontateci dei problemi che riscontrate nel nostro territorio, saremo pronti a condividere le vostre battaglie di equità sociale, disposti a metterci il cuore e la faccia”.

MeetUp di Frignano - Amici di Beppe Grillo