19:48:22Il grido d’allarme lanciato dall’imprenditore di Maddaloni Vincenzo Santangelo sull’estensione alle imprese del Mezzogiorno dei privilegi fiscali concessi a quelle che si trovano nella Zona rossa del Coronavirus viene raccolto dal vicepresidente della commissione regionale attività produttive Luigi Bosco.

«Necessario estendere i benefici previsti per le aziende della zona rossa a tutte le aziende del territorio nazionale - ha esordito Bosco -

Nella qualità di vice presidente della Commissione Industria in Regione Campania, faccio mio l'appello dell'imprenditore maddalonese ed amico Vincenzo Santangelo in relazione alla necessità di estendere - senza ulteriore dilazione - i benefici previsti dal Governo per le imprese della zona rossa a tutte le altre del tessuto nazionale che fondano la loro attività su relazioni ed attività transfrontaliere.

Gli effetti della vicenda coronavirus non possono, infatti, liquidarsi con una semplicistica delimitazione alla c.d. zona rossa ma vanno necessariamente letti in una complessiva visione di insieme che vede tantissime aziende del Mezzogiorno, e non solo, pagare il prezzo dei ritardi e delle difficoltà strettamente legati a questa vicenda.

Fiducioso in una repentina iniziativa governativa anche in tale direzione!».

Ecco il testo della lettera aperta di Santangelo:

Al presidente del consiglio

Giuseppe Conte

Al ministro degli Esteri

On Luigi Di Maio

Al ministro dell’Economia

On Roberto Gualtieri

Al segretario Pd

Nicola Zingaretti

Al segretario Lega

On Matteo Salvini

Al segretario Fratelli d’Italia

On Giorgia Meloni

Al segretario Italia Viva

On Ettore Rosato

All’ex presidente del Consiglio

On Matteo Renzi

All’ex presidente del Consiglio

On Silvio Berlusconi

Al ministro per il Sud

On Francesco Boccia

Al presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca

Illustrissimi esponenti istituzionali e politici del Nostro Paese, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la drammatica situazione che viviamo noi imprenditori del Mezzogiorno dopo lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus.

Nel solo mese di febbraio, la mia azienda ha visto dimezzare il fatturato a causa della mancata consegna della materia prima dalla Cina con il conseguente stop della produzione.

Il 45% della produzione della mia azienda viene esportato tra Cina, Romania e altri Paesi stranieri. Il dimezzamento del fatturato non è solo da leggersi come un mancato guadagno, ma costituisce, nei fatti, il venir meno delle garanzie per consentire la sussistenza della nostra attività.

Gli istituti di credito leggono le mancate entrate come una diminuzione delle garanzie bancarie che consentono l’accesso al credito che, quindi, viene ridotto.

E’ necessario, quindi, che anche alle imprese del Sud vengano estesi i benefici concessi a quelle che operano nella zona rossa.

L’economia non può essere circoscritta e perimetrata. Molte imprese oggi al Sud sono schiacciate dai problemi che stanno vivendo le omologhe in Cina e nel Nord Italia trovandosi, nei fatti, nelle stesse condizioni.

Non è possibile che il governo italiano non metta in atto la sospensione e il differimento dei tributi e delle scadenze con l’Agenzia delle riscossioni per gli imprenditori del Mezzogiorno.

Io rappresento una azienda metalmeccanica che lavora nel campo delle telecomunicazioni e non che si trova in Campania ed è schiacciata nella morsa delle tasse, non potendo ricevere la materia prima dalla Cina e dal resto del mondo per completare gli apparati e poterli spedire.

Vi chiedo umilmente la possibilità di portare la mia voce e quella di tutti gli imprenditori del settore metalmeccanico e non all’attenzione del governo.

Questa crisi non sta colpendo solo le zone rosse, ma tutta l’Italia, tutti ne stiamo pagando le conseguenze.

Grazie

Vincenzo Santangelo, imprenditore di Maddaloni