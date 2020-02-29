18:45:24 #MettiamociLaFaccia: è questo l’hashtag che ha lanciato Lorena, la mamma del piccolo Samuel, il bimbo di 5 anni di Macerata Campania unico al mondo affetto da una malattia genetica che gli impedisce di parlare e camminare e che gli causa continue crisi epilettiche.

Lo spirito della campagna è quello di sostenere la raccolta fondi per aiutare la ricerca affinché si possa trovare una cura per Samuel.

«L’obiettivo è quello di dare una speranza a Samuel e a tutti i Samuel che sono presenti sulla Terra e per i quali non esiste una cura – ha spiegato la mamma – chiedo a tutti di metterci la faccia, di sostenere pubblicamente la nostra sfida con un piccolo video attraverso il quale raccontare chi è Samuel e perché è importante appoggiare la sua battaglia».

Lorena ha lanciato la campagna sulla pagina Facebook Nalcn, una cura per Samuel che conta sempre più sostenitori e che è diventato un vero e proprio diario di bordo nel quale la mamma del bimbo e il suo papà raccontano le giornate, le vicissitudini, le angosce, le speranza di una famiglia che non si è rassegnata di fronte agli ostacoli che la vita gli ha messo davanti.

Giorno dopo giorno questa pagina, però, è diventata anche il luogo dove condividere esperienze e da dove far partire un messaggio di speranza per tutti quei bambini e quelle famiglie che si trovano nelle stesse condizioni in cui attualmente è quella di Samuel.

Sono oltre undicimila le persone che seguono la sfida del piccolo Samuel e che quotidianamente interagiscono con Lorena.

Grazie a queste interazioni, al tam tam mediatico partito proprio grazie ad un articolo di casertafocus.net, oggi tutti conoscono Samuel e il coraggio dei suoi genitori.

Un coraggio che, però, da solo non basta.

Samuel ha bisogno di una terapia, una terapia che gli consenta di vivere, una terapia che, purtroppo, oggi non esiste.

Per crearla c’è bisogno che parta la ricerca, per farlo sono necessarie risorse ingenti di cui, oggi, i genitori di Samuel non dispongono.

Ed è così che è stata lanciata la sottoscrizione.

Chiunque volesse sostenere la sfida si Samuel può farlo sul conto paypal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su questa piattaforma https://www.gofundme.com/f/1wdgt0gueo?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2Bhtml_summary_donations