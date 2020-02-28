16:25:12 La Protezione Civile della Regione Campania, riunita con la propria task force, comunica che tutti i tamponi eseguiti in laboratorio fino alle ore 15 presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati negativi.

Si comunica, inoltre, che un tampone esaminato oggi, relativo a una persona della provincia di Benevento (un contatto avuto dalla paziente risultata positiva al coronavirus nel territorio di Caserta) ha avuto esito positivo.

Si attendono ora le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità.

Tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali sono state già avviate.

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228