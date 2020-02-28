14:54:11 CESA. Questa mattina si è tenuta una nuova azione di sanificazione, disposta dall’Asl, delle nostre scuole. Nei giorni scorsi già avevamo provveduto come Amministrazione Comunale.

Nel frattempo in tanti concittadini, provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, ci stanno contattando per segnalare la loro presenza ed ad ognuno, secondo le direttive del Ministero della Sanità, stiamo fornendo le dovute indicazioni.

Nelle prossime ore, a cura della locale Protezione Civile, sarà distribuita una locandina contenente il decalogo da seguire per evitare il diffondersi della epidemia meglio conosciuta come “CoronaVirus”, nel rispetto della Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Campania.

Domenica, in Piazza De Michele, sempre a cura dei volontari della Protezione Civile, sarà distribuito materiale informativo.

Abbiamo anche iniziato la consegna di materiale alle scuole, tipo Amuchina, per rinforzare l’azione di pulizia, quando vi sarà il ritorno in classe degli alunni.

Infine ci stiamo attivando, sempre nel rispetto della ordinanza n. 2, affinchè presso gli uffici comunali vi siano soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Intanto anche il caso sospetto di Coronavirus registratosi a Maddaloni ha dato esito negativo.

Il tampone ha confermato che il paziente recatosi ieri al pronto soccorso non ha alcun problema.

Intanto l'Istituto superiore di sanità ha appena inviato comunicazione formale che conferma i tre casi di positività in Campania.

Lo comunica la direzione strategica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli la quale, ribadisce che, nel corso della giornata di ieri, sono stati effettuati i tamponi sui contatti dei tre che hanno dato esito negativo.

I tre casi si sono verificati a Caserta, dove vittima è stata una ragazza di 24 anni, a Vallo della Lucania ed a Napoli.

Colloqui tra detenuti e parenti solo via web, sospensione dei permessi d'uscita e degli ingressi, l'istituzione di un'unità di crisi del Provveditorato e dotare gli operatori di mascherina e altri dispositivi di protezione.

A chiederlo, al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Antonio Fullone, è Ciro Auricchio, dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, al fine di tutelare la salute dei carcerati e del personale in servizio negli istituti di pena.

"In un clima di tensione come quello che stiamo vivendo, con agenti e detenuti preoccupati - dice il sindacalista - è bene calmierare ma soprattutto prevenire la diffusione del contagio secondo le linee dettate dal Ministero della Salute: chiediamo l'individuazione di spazi nelle sezioni detentive da dedicare a eventuali soggetti in quarantena e, per eventuali casi più gravi che richiedano l'ospedalizzazione, aree dedicate esclusivamente alla popolazione carceraria