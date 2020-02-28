13:51:59 Sono terminate Martedi 25 febbraio le manifestazioni del carnevale nel quartiere di S. Giuliano a Marcianise, organizzate dall'Associazione socio-culturale "Campania felix", diretta da Gerardo Trombetta, la quale, pur essendo nata da pochi mesi, ha già promosso attività culturali, come conferenze su Francesco d'Assisi, su Onofrio Buccini, sull'origine e la storia del presepe nella città di Marcianise.

Le manifestazioni dedicate al carnevale hanno avuto inizio Domenica 23 Febbraio con l'allestimento sulla piazza di S. Giuliano di un cortile contadino con carretto, mangano, pollaio, aratro, maciulle e la capanna con il catafalco di Vicienz' Carnevale,circondato dal fiasco di vino, da tamburi, da nacchere, da salsicce e prosciutti e da vari utensili contadini.

In questo spazio si sono esibiti i gruppi delle majorettes dell'Istituto comprensivo "Cavour" e della tarantella dell'Istituto "Moro" di Marcianise.

Sempre Domenica si è svolta la “chiagnuta” di carnevale con la partecipazione di vere e proprie prefiche marcianisane e di cittadini del rione.

Sono state rappresentate tutte le fasi del percorso di questa festa del rovesciamento dei ruoli,dalla morte di vicienz' ai pianti sulla bara,al rito funebre,al suo incendio a simboleggiare un mondo che finisce e l'inizio di un nuova fase della vita.

Tutte le varie tappe sono state arricchite da antiche nenie contadine, come Nenna ne', Oi tiritò, dalla carrozza trainata da un cavallo frisone, dal concerto finale di canti popolari del gruppo de’ I Cantori di Napoli.

A tutto s'è aggiunta la partecipazione appassionata ed emotiva dei cittadini, coinvolti con proprie cantilene e con balli ,accompagnati da nacchere e tamburi.

Tommaso Zarrillo