22:17:28 E’ ufficiale: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con la quale disporrà la chiusura di tutte le scuole e le università per tre giorni a far data da domani per permettere interventi di sanificazione.
I consiglieri regionali Stefano Graziano e Giovanni Zannini hanno diffuso la comunicazione del governatore per cercare di informare al meglio la popolazione scolastica.
Il provvedimento si è reso necessario a scopo precauzionale dopo i due casi di Coronavirus riscontrati in Campania in queste ore, uno a Caserta e l’altro a Vallo della Lucania.