19:20:32 Emergono nuovi dettagli sulla ragazza del casertano che potrebbe aver contratto il virus.

La 24enne proveniva da un'area della Lombardia e già ieri si era recata al Cotugno per controlli così come prevede il protocollo per chi arriva in Campania dalle aree del contagio.

 I sanitari dopo averla visitata, non avendo riscontrato alcun sintomo e in assenza di febbre, le hanno praticato comunque il tampone oro-faringeo, prescrivendole l'auto isolamento di due settimane in attesa dei risultati del test che poi hanno rivelato la positività.

La donna di Vallo della Lucania proviene da Cremona dove svolge il ruolo di tecnico di laboratorio.

Si è sentita male nella notte ed è stata ricoverata.

