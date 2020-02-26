11:03:57 Dopo il rinvio della sfida contro Ferrara, anche il match di domenica della Juvecaserta contro Milano non si disputerà a causa del Coronavirus.

Lo ha annunciato la Lega Basket che, con una nota ufficiale ha sospeso tutti i campionati.

“La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile.

La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.

Critica sulle scelte di annullare eventi e farne celebrare altri, è la consigliera di Forza Italia di Capua Carmela Ragozzino che stigmatizza la decisione di far disputare il match Napoli Barcellona e di non far effettuare la sfilata finale del Carnevale.

«Non per polemizzare e lungi da me farlo su un problema così serio nella nostra nazione, ma risulta contradditorio e quindi equivoco se il Governatore De Luca invita a non svolgere manifestazioni pubbliche e private di assembramento ed aggregazione, ma poi si svolge la partita NAPOLI BARCELLONA con un movimento di tifosi intercomunale non indifferente – ha spiegato - la coerenza di questi provvedimenti dove sta?

Il compito del Sindaco è tutelare la salute pubblica... difatti il mio pensiero di mamma, di cittadina nonché di consigliere comunale sulla chiusura delle scuole, considerato il movimento di persone che sono giunte nella città di Capua in questi giorni a seguito del Carnevale senza conoscerne affatto provenienza e abitudini, è legato ad un eccesso di prudenza e preferisco questo a un minimo di rischio, soprattutto perché altrimenti non si spiega l ordinanza del Sindaco a chiusura del Carnevale...

Inoltre a supporto allego l'ordinanza del Sindaco di Caserta e il provvedimento della Regione delle Marche ( a ZERO contagi), nella quale lo stesso Consiglio dei Ministri ha emanato lo stato di Emergenza sanitaria, difatti, a mio avviso, bisogna agire nell'interesse della salute pubblica prima di tutto, per questo la città e le nostre scuole vanno sanificate in modo uniforme...

lo Stato è lento, le Regioni sono divise e i Sindaci non hanno concordato linee comuni, è necessario tutelarsi da questa emergenza e da questo caos con metodi di previdenti e prudenti».