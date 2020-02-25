Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

12:55:15 Nella mattinata di oggi 25 febbraio 2020, in Pagani, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della misura della Custodia Cautelare emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli,  su richiesta della  Procura della Repubblica di Napoli, Settima Sezione, nei confronti di P. A. cl. 67 V. D. cl. 91, ritenuti responsabili dei reati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini, avviate nel mese di novembre 2019, hanno permesso di accertare come i predetti avessero detenuto e trasportato a bordo di un’autovettura un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” verso il comune di Pagani. 

Nello specifico i predetti venivano identificati in data 22 novembre 2019 mentre percorrevano, ad elevata velocità, l’autostrada in direzione Salerno, non arrestando la marcia a seguito dell’alt intimato dai militari e tentando di speronare il veicolo di servizio. 

Al termine dell’inseguimento scaturito, nei pressi del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, lanciavano un cartone di colore giallo dal finestrino, rivelatosi poi contenere 7 involucri del peso di 1 Kg circa ciascuno, composti complessivamente da 70 panetti di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” per un peso di 7 Kg circa. 

La gravità dell’episodio e l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente recuperato hanno reso necessario adottare un provvedimento cautelare, in considerazione anche della personalità degli indagati e del pericolo di reiterazione di tali condotte.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:611 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:577 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1052 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next