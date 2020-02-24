20:16:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il prossimo 6 marzo in occasione della “Festa della Donna” 2020 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” onorerà le donne giuriste in un convegno.

Presso l’Aulario sito in Santa Maria Capua Vetere (Via R. Perla), si terrà infatti la prima edizione del Career Day “Il Diritto è Rosa. Donne Giuriste in Carriera”.

L’evento promosso dalle Cattedre di Diritto Ecclesiastico ed Interculturale dirette dal Prof. Antonio Fuccillo, il quale ha evidenziato che “Il Diritto è Rosa” è un’occasione di confronto tra studenti e rappresentanti femminili del mondo delle professioni legali, della magistratura e dell’accademia, ove un numero sempre maggiore di «giuriste in carriera» contribuisce all’evoluzione positiva degli istituti giuridici.

Il ruolo delle donne nel mondo del diritto sarà al centro dell’evento”.

La tavola rotonda sarà aperta dal Rettore dell’Università “Vanvitelli” Prof. Giuseppe Paolisso al quale è assegnata la presidenza, e dai saluti istituzionali del Prof. Lorenzo Chieffi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli, e delle Prof.sse Maria Chiara Vitucci e Valeria Nuzzo, e poi coordinata dal Prof. Antonio Fuccillo.

Interverranno la Prof.ssa Livia Saporito e per l’avvocatura Valeria De Vellis avvocato matrimonialista in Milano, nota alle cronache per aver rappresentato numerosi personaggi famosi in procedimenti di diritto di famiglia.

Per la magistratura inquirente e giudicante interverranno Giorgia De Ponte, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e Alessandra Piscitiello, Consigliere di Corte d’Appello di Napoli.

Per il notariato Simona Guerra ex componente della Giunta di Federnotai. Nel corso del convegno si svolgerà anche la tavola rotonda “Le aspiranti giuriste in carriera” che vedrà, coordinate dal Notaio Teresa De Rosa, la partecipazione di giovani e brillanti laureate in giurisprudenza che aspirano o hanno da poco iniziato a svolgere prestigiose professioni (Miriam Abu Salem, Ludovica Decimo, Maria Teresa De Felice, Vanda Petrella, Angela Valletta).

Gli interventi delle rappresentanti delle Commissioni pari opportunità del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, Notaio Veronica De Casamassimi, e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Avv. Olimpia Rubino, precederanno le conclusioni della

Prof.ssa Marianna Pignata, Presidente del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità dell’Università Vanvitelli. “Il Diritto è rosa. Career day” primo evento del genere dedicato all’universo delle giuriste si concluderà con la premiazione di alcune laureate di eccellenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli che hanno già intrapreso importanti professioni o funzioni, e che testimoniano ancor di più la qualità delle giuriste formate presso l’Ateneo campano.

È a loro e a tutte le donne che lavorano nel campo del diritto che l'evento è dedicato. All'evento, l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e il Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere hanno riconosciuto crediti formativi e deontologici.