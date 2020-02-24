16:34:14 CAPUA. La rapida diffusione del Covid-19 con la relativa chiusura delle scuole in diverse Regioni, ci obbliga a prepararci di fronte all’eventualità, che speriamo scongiurata, di analoghi provvedimenti che potrebbero interessare anche la nostra regione.
Pertanto riteniamo sia cosa saggia non farci trovare impreparati ed effettuare una riflessione preventiva e precauzionale circa la possibilità di adottare soluzioni condivise per continuare ad assicurare il diritto allo studio in simili condizioni.
Nel caso, che non auspichiamo naturalmente, la nostra regione dovesse disporre la chiusura delle scuole, potremmo sperimentare autonomamente, di erogare l’insegnamento in modalità e-learning mediante modalità di comunicazione multimediale tipo Skype, FaceTime o altre soluzioni che prevedono l’impiego di piattaforme informatiche in grado di garantire l’erogazione del servizio di didattica a distanza.
Si tratterebbe di organizzare il servizio in smart – working o tele lavoro, peraltro già ampiamente utilizzato in molti comparti anche pubblici.
A tale scopo riteniamo di disporre di tutta la tecnologia necessaria e delle risorse professionali adeguate, compresa una task force di supporto funzionale.
Giovanni Di Cicco