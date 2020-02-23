19:01:07 MADDALONI. Consigliera Tagliafierro, qualche settimana fa lei ha ufficializzato l’adesione al Partito Democratico, come nasce questa scelta?

«La mia adesione al Partito Democratico è stata una scelta fatta con tanta consapevolezza. Non rinnego sicuramente il mio percorso civico perché è stato molto formativo.

Iniziato con la campagna elettorale di Bruno Cortese candidato sindaco, all'interno della lista civica Maddaloni Green, è stato un percorso arricchente sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista del mio personale atteggiamento difronte alle problematiche.

Ad un certo punto però ho avvertito l'esigenza di ritornare da dove sono partita, un “ritorno alle origini”.

Ho partecipato alla prima riunione di circolo di quest'anno e sono felice di aver rivisto tanti volti a me familiari e con i quali ho iniziato il mio percorso politico nel 2017.

Ho abbracciato con favore il fatto che il PD abbia recuperato molti iscritti, tra cui molti esponenti politici di precedenti amministrazioni, con la nuova campagna di tesseramento e ho riscontrato che c'è da parte di tutti la volontà di superare le difficoltà. Dobbiamo essere bravi a ricucire gli strappi, a trovare la sintesi ideologica e a ricominciare!».

Una scelta, la sua, scaturita anche da altre necessità?

«La mia adesione al PD è stata dettata anche da un forte desiderio di risvegliare le coscienze civiche! Spesso siamo bravi a puntare il dito e a lamentarci, io da consigliere di opposizione potrei farlo tranquillamente strumentalizzando il ruolo assegnatomi dall'elettorato, mi piacerebbe invece che i cittadini si riavvicinassero alla politica, apportando un proprio reale contributo poiché ritengo che l'impegno della società civile sia fondamentale».

Come si prefigura il nuovo PD maddalonese?

«Così come il PD di Zingaretti ha riaperto ai movimenti civici e all'associazionismo, che sono un punto di forza, noi come circolo ci proponiamo di organizzare subito una piattaforma programmatica dalla quale poter attingere al contributo di tutte le associazioni presenti sul territorio o anche solo del singolo cittadino che voglia esprimere liberamente il proprio pensiero.

Il PD di Maddaloni si propone dunque come l’alternativa politica della città. Vogliamo risvegliare l'impegno civico dei cittadini, dopo il torpore invernale, senza più autoreferenzialità ma con grande apertura verso le idee altrui».

Rinnovarsi è dunque imprescindibile per essere una valida alternativa di governo?

«È necessario. Ad oggi l'amministrazione pecca ancora in molti campi, primo in programmazione.

Porto come esempio il PUC, per il quale abbiamo avuto la proroga dei termini di approvazione.

Questo non significa però abbandono dei lavori che stavamo facendo con l'Ufficio di Piano, del quale anche io faccio parte in qualità di capogruppo consiliare.

Sono ormai diversi mesi che l'Ufficio non viene più convocato. Ho appreso a mezzo stampa che sono state fatte delle consultazioni popolari, coinvolgendo anche le associazioni, ma mi chiedo se effettivamente i cittadini siano intervenuti alla relazione del PUC…

A me onestamente non risulta. Io propongo di riconvocare l'Ufficio di Piano e di rimetterci al lavoro quanto prima invece di ridurci puntualmente all'ultimo momento».

“Sequestro del Ponte Vapore”: come giudica l'azione amministrativa in merito alla vicenda?

«Altro esempio di gestione fallimentare. Il Gip ha giudicato inadeguate le misure messe in atto nel 2018, elargendo una serie di prescrizioni.

Non ha dato una tempistica ben definita e mi auguro che adesso, visto che è stato specificato nel dettaglio come procedere, possa esserci il giusto adeguamento.

È chiaro che ci sarà un disagio da parte dei cittadini di via Cancello ma anche questo danno si poteva evitare se solo avessimo preso, già nel 2018, le giuste misure».

Su cosa concentrerà, nei prossimi mesi, il suo impegno da consigliere comunale?

«Mi impegnerò ad organizzare assieme agli amici del gruppo ed al Partito una conferenza per fare il punto della situazione sulle cose non fatte durante i primi due anni di amministrazione De Filippo.

È necessario mettere il Cittadino e la qualità della vita della nostra comunità al centro di ogni azione e programmazione, presente e futura.

gnuno di noi, sia esso esponente della maggioranza o della minoranza, deve darsi da fare!

Svegliamoci dal letargo degli ultimi mesi».

Fiorella Tagliafierro