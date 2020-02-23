09:49:12 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Consigliere Umberto Pappadia, manca poco più di un anno alle elezioni comunali e la maggioranza sembra saldamente al comando...

«È tutta apparenza, nella realtà dei fatti la maggioranza è frammentata in una miriade di particelle che vivono in guerra e tensione perenne.

Lo specchio di ciò che dico è la Giunta, che è in perenne rimpasto fin dal giorno dopo le elezioni comunali e che diventa lo valvola di sfogo di tutte le tensioni presenti in questa maggioranza che si definisce civica ma civica non è, è semplicemente incoerente».

E voi vi state preparando? Che progetti avete?

«Noi siamo pronti a costruire un campo di centro-sinistra, siamo pronti a parlare con tutte quelle forze politiche, associazionistiche e partitiche che intendono costruire una coalizione di centro-sinistra in città senza l'ansia di dover vincere a tutti i costi (per finire poi a Non vincere niente).

A questa città serve un programma politico credibile e una maggioranza che abbia una qualche connotazione politica coerente. La speranza è che la città dormiente si svegli, nel frattempo ci dedichiamo pienamente alle battaglie sui temi amministrativi».

Per esempio? Quali sono le due priorità?

«La programmazione urbanistica e la ristrutturazione della città. Santa Maria ha bisogno di un Puc che metta al centro i siti archeologici e i servizi come il tribunale e l'università. Purtroppo, però, non si capisce il documento di programmazione urbanistica che fine abbia fatto.

Per quel che riguarda la ristrutturazione del nostro patrimonio comunale non credo ci sia molto da aggiungere alla cronaca dei fatti recenti: Santa Maria ha edifici storici che hanno bisogno di interventi urgenti e serve un'azione importante su tutto quello che è il sottosuolo della città. Non credo ci sia bisogno di ricordare gli sprofondamenti degli ultimi anni».

Elezioni regionali, il Pd sammaritano esprimerà un candidato?

«Non credo che il nostro circolo, peraltro confinato all'opposizione, abbia in questo momento la capacità di esprimere una candidatura alle elezioni regionali. Siamo però pronti a sostenere con forza il partito e quelli che saranno i suoi candidati. Aspettiamo di vedere la lista e gli scenari che per altro sembrano in continuo movimento. In questo momento stiamo osservando».

In molti credono che Salvatore Mastroianni, attuale consigliere comunale di maggioranza, possa essere eletto a Consigliere regionale nella lista della Lega. Questo che influenza avrebbe sulla città di Santa Maria?

«Se la politica ha ancora delle regole e un minimo di coerenza, l'elezione di un Consigliere regionale nella coalizione di centro-destra dovrebbe comportare due possibili alternative: o l'amministrazione fintamente civica di Mirra si sposta nel campo del centrodestra o Mirra avrà vita breve come sindaco di centro-sinistra della nostra città. Mi meraviglia che nessuno stia interrogandosi su questa questione».