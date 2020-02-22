12:34:23 "Gli scienziati possono certo far politica, sarebbe anzi un vantaggio per la collettività se spendessero i propri talenti per servirla.

Viceversa, la scienza che fa politica è certamente dannosa".

Lo dichiara, in una nota, il sen. Vincenzo D'Anna, ex parlamentare del gruppo Ala, attuale presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che poi così prosegue: "Sbaglia chi, vestendo i panni dell'intemerato difensore della scienza, 'bacchetta' il governo sul fronte dell'emergenza Coronavirus, per non aver dato vita alla quarantena di massa ed alla chiusura ed al controllo di tutti i varchi di frontiera".

Purtroppo, aggiunge ancora il presidente dei Biologi: "Esistono i portatori sani e quelli che, pur avendo addosso il virus, non avvertono ancora i sintomi della malattia".

Inoltre, rimarca ancora D'Anna: "Il Covid 19, contrariamente a quanto sospettato, è entrato dal Nord del Paese, non certo da...Lampedusa!".

"Non siamo in Cina - spiega l'ex parlamentare - ove i diritti e le libertà civili sono del tutto subordinati ai voleri dittatoriali del partito al potere.

Non si possono sequestrare decine di migliaia di persone solo per mera precauzione. E poi, nel Paese della Grande Muraglia, secondo i dati dell'Imperial College di Londra, i contagiati venuti a contatto col sistema sanitario locale, sarebbero 80mila di cui solo il 3% è deceduto.

Ma gli infettati, compresi cioè quelli non venuti a contatto con le locali strutture sanitarie, sarebbero 800mila e quindi, in tal caso, la mortalità scenderebbe allo 0,3 %, ben al di sotto, dunque, dei decessi provocati dalla comune influenza". Il vero pericolo, conclude D'Anna è, dunque "il panico e chi lo semina. L'Ordine dei Biologi ed i suoi iscritti sono a disposizione delle istituzioni sanitarie".