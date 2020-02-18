19:39:43 «Il centrodestra farà la scelta migliore a breve, non solo il candidato governatore ma una squadra perché i danni di de Magistris e De Luca...

A breve la scelta, meglio prendersi qualche giorno in più».

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiede il nome del candidato presidente della coalizione Lega, FdI, FI nelle prossime regionali in Campania.

«Oggi pomeriggio - dice - ho incontrato più di 50 imprenditori, professionisti, medici, avvocati.

C'è tanta gente che vuole dare una mano, è un bel segnale per la Lega, per Napoli e per tutto il centrodestra.

Se c'è qualche giorno in più da prendersi per fare la scelta migliore, lo facciamo».

Quanto a Stefano Caldoro, «non fatemi dare commenti e giudizi sui nomi - risponde - stiamo lavorando per ampliare la squadra.

Nomi nuovi, anche. Io non faccio mai questioni personali, però non si può chiedere alla Lega di sostenere Mastella a Benevento per intenderci.

Chi sceglie la Lega, chi guarda al futuro fa una scelta chiara, non possiamo tornare indietro di trent'anni».

«Abbiamo appena vinto in Regione Calabria - rivendica - l'obiettivo è di fare la stessa cosa sia in Campania che in Puglia e poi mandare a casa anche de Magistris perché penso che sia un sindaco assolutamente inadatto per una città bella è difficile come Napoli».