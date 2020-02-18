08:45:25 Conosciamo il nostro patrimonio CULTURALE partendo dal suo stato di conservazione per avviare percorsi virtuosi e preservarlo per le future generazioni.

I Monumenti a rischio di Caserta e provincia segnalati nella lista Lista Rossa di italia nostra con i link alle schede

CASINO VECCHIO DEL BELVEDERE

Via del Casino Vecchio 6 – Località Vaccheria (CE)

Pregevolissima testimonianza architettonica del periodo borbonico di Caserta Città Reale, costruito per volontà di Ferdinando IV sulle falde occidentali del monte San Leucio da cui domina la sottostante pianura detta di Sarzana e la vallata del Volturno verso Caiazzo e Piedimonte d’Alife.

Era un “casino di caccia” adatto ad ospitare i sovrani, decorato con affreschi di Gerolamo Starace e dotato di una piccola chiesa intitolata a San Leucio. Preoccupano il grave stato di abbandono, le vistose infiltrazioni e la rovina anche nelle decorazioni pittoriche.

Più dettagli https://www.italianostra.org/casino-vecchio-del-belvedere-di-caserta-segnalazione-per-la-lista-rossa/

CASTELLO E ATTIGUA CHIESA DI SAN MICHELE DI CAIANELLO

Caianello Vecchio (CE)

Rarissima testimonianza di castello di età federiciana a torri quadrate con feritoie per arco lungo anteriori all’impiego delle armi da fuoco.

Accanto alla ancora funzionale chiesa di San Michele si levano i ruderi del maniero, realizzato in tufo locale. Il castello è in forma di rudere, invaso dalla vegetazione e pericolante, inaccessibile.

Dimora feudale, da ultimo dei conti Del Pezzo di Caianello, centro di amministrazione e controllo del feudo e del transito sulla adiacente Via Latina nel tratto tra Teano e Montecassino.

Più dettagli https://www.italianostra.org/castello-e-attigua-chiesa-di-san-michele-a-caianello-ce-segnalazione-per-la-lista-rossa/



CASTELLO NORMANNO DI PRESENZANO

Presenzano (Caserta)

Si tratta di una rarissima testimonianza di rocca normanna attorno al dongione e distinta dalle mura che difendevano il sottostante abitato.

Di eccezionale valore archeologico e monumentale anche per la presenza di difese sannitiche in opera poligonale poste alla base dei muri.

Tutto è in totale abbandono, la vegetazione lo assale e le piogge lo disgregano. Il sito è aperto e visitabile.

Più dettagli https://www.italianostra.org/castello-normanno-di-presenzano-caserta/



CASTELLO DI CONCA DELLA CAMPANIA

Via Vittorio Veneto, 5 – Conca della Campania (Caserta)

Rarissima testimonianza in Terra di Lavoro di un castello-palazzo di scuola catalana, con grandi cantine per olio e vino, residenza signorile, botteghe feudali, appartenuta a grandi famiglie nobiliari, poi ceduto a famiglie borghesi e diviso. In costante disfacimento per l’abbandono, le infiltrazioni, la perdita di infissi e per lavori del tutto incongrui.

Gli affreschi sono in pericolo e prossimi al totale

disfacimento.

Più dettagli https://www.italianostra.org/castello-di-conca-della-campania-caserta-segnalazione-per-la-lista-rossa/



CASTELLO/ABBAZIA DI CASALUCE

Casaluce (Caserta)

Castello del ‘300 in stile Gotico, divenuto poi Abbazia dei Celestini. L’edifico è tra i più cospicui dei rarissimi monumenti gotici sopravvissuti in Campania, mentre la chiesa, parrocchiale, ricca di affreschi, è stata recentemente restaurata, il resto del castello/abazia è in totale abbandono.

Più dettagli https://www.italianostra.org/castello-abbazia-di-casaluce-caserta-segnalazione-per-la-lista-rossa/



CENTRO STORICO DI PIETRAMELARA

Pietramelara (CE)

Il borgo dominato da una torre mastia a pianta quadrata, probabilmente un dongione normanno ricostruito in epoca federiciana, sorge su un colle conico al centro della pianura di Pietramelara. Il centro storico, abitato fino agli anni settanta del XX secolo, ha subito gradualmente l’abbandono da parte dei suoi abitanti.

Più dettagli https://www.italianostra.org/centro-storico-di-pietramelara-ce-segnalazione-per-la-lista-rossa/