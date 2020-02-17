19:17:34 Salvo il Puc del Comune di Pignataro Maggiore.

Il Tar boccia i ricorsi presentati contro il Comune e contro Giovanni Scialdone (non costituitosi) da Salvatore Walter Cuccaro, proprietario di un fondo rustico nonché di un immobile residenziale che si trovano in Via Verdi n. 12 che chiedeva l’annullamento previa sospensiva della procedura di adozione ed approvazione del Piano urbanistico.

I giudici Francesco Gaudieri Presidente, Paola Palmarini Consigliere, Viviana Lenzi Primo Referendario Estensore hanno dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso, accogliendo la tesi difensiva del Comune di Pignataro Maggiore, rappresentato dall’avvocato Renato Labriola.

L’amministrativista casertano ha dimostrato come lo strumento urbanistico possa essere impugnato solo di fronte ad irregolarità tecniche e non rispetto a presunte scelte di pianificazione che non sarebbero efficaci per lo sviluppo del Paese, in quanto tali valutazioni non sarebbero in linea con la discrezionalità delle scelte che la normativa consente in materia di pianificazione urbanistica.

La sentenza del Tar smonta punto su punto il ricorso affermando la correttezza dell’azione amministrativa del sindaco Magliocca e del consiglio comunale di Pignataro.

Le sentenze dei giudici fanno riferimento ad un chiaro quadro normativo.

“L’impugnazione di uno strumento urbanistico deve sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente e non può fondarsi sul generico interesse ad una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546; id., 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 2250; id., 8 ottobre 2018, n. 2228)”,

da ultimo, TAR Lombardia, sez. II, sent. 5/3/19 n. 461. Ed ancora: “l’interesse ad una impugnazione immediata e diretta di uno strumento urbanistico generale va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività dello stesso, nel senso che gli atti censurati devono incidere direttamente sulla proprietà del soggetto ricorrente ovvero, pur senza riguardarla direttamente […] con la conseguenza che non può, al contrario, ammettersi un generico interesse strumentale alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, parere 22 dicembre 2017, n. 2676).