I consiglieri comunali di Città Domani danno il via alla predisposizione del nuovo progetto civico in continuità con l'operato svolto durante il mandato in scadenza, rinnovando la fiducia al sindaco Andrea Pirozzi.

Ecco il manifesto:

Cari concittadini, siamo prossimi alla scadenza del mandato elettorale ed appare doveroso porre all’attenzione della cittadinanza, quanto meno per linee generali, l’attività amministrativa svolta!

La competenza, l’impegno e la passione ci hanno permesso di attuare il programma di governo presentato agli elettori e raggiungere numerosi obiettivi tra i quali, innanzi tutto, il potenziamento e l’innalzamento dell’efficienza della macchina amministrativa, l’approvazione del piano urbanistico comunale, la rigenerazione urbana con opere pubbliche, in parte già realizzate, altre in corso, ed altre ancora prossime all’inizio, per circa 20 MILIONI DI EURO ottenuti da fondi ministeriali e regionali, sintomatico di capacità di programmazione finanziaria!

Un impegno costante è stato profuso nel settore della PUBBLICA ISTRUZIONE e dell’EDILIZIA SCOLASTICA innalzando il livello di sicurezza e della vivibilità della popolazione scolastica.

Abbiamo rivolto grande attenzione al VOLONTARIATO, alla PROTEZIONE CIVILE ed alle ASSOCIAZIONI creando una proficua collaborazione.

Particolare riguardo è stato dato alle POLITICHE AMBIENTALI con un esponenziale aumento della raccolta differenziata che ha portato il comune di Santa Maria a Vico al vertice della classifica dei comuni ricicloni della regione Campania.

Rilevante l’impegno per la SICUREZZA e la TUTELA DEL TERRITORIO con installazione di 100 telecamere di videosorveglianza, il potenziamento e la realizzazione del nuovo comando di polizia municipale.

Degne di nota le POLITICHE SOCIALI (assistenza indigenti, anziani e disabili, politiche di integrazione e del lavoro femminile, asilo 0/3 anni).

Altro traguardo importante è stato il dissequestro del cimitero comunale e la relativa riqualificazione con la consegna dei loculi ai cittadini.

NON SOLO!

L’attività di governo si è concretizzata anche negli altri settori amministrativi:

POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE,

VIABILITÀ, PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

POLITICHE CULTURALI – TURISTICHE (settimana della cultura), SPORTIVE (settimana dello sport) e GRANDI EVENTI (carnevale) SOSTEGNO ALLE IMPRESE E RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DOMENICALE

I risultati raggiunti sono indubitabilmente frutto della sana e prudente gestione economica dell’ente (bilancio in ordine, contenimento delle imposte locali - abbattimento delle spese correnti) accompagnata da coesione, unità d’intenti e stabilità amministrativa con mantenimento degli equilibri politici.

In sintesi, il mandato amministrativo è stato caratterizzato da un unicum di programmazione ed esecuzione!

Tanto è stato fatto, ma ciò che ci stimola a richiedere la conferma della fiducia dei cittadini è la consapevolezza

e la perseveranza nel dare continuità all’azione di governo amministrativa al fine di ulteriormente migliorare la qualità della vita cittadina, nell’ottica di una crescita economica, sociale e culturale.

Nel rinnovare la fiducia al sindaco Andrea Pirozzi - al quale vanno riconosciute l’esperienza, il costante impegno, la dedizione, l’ascolto dei cittadini, l’imparzialità nel raccogliere progetti e suggerimenti di tutti – auspichiamo l’adesione di tutte le forze politiche, delle associazioni culturali, sportive, ricreative e di quanti vogliano contribuire alla redazione del nuovo programma elettorale per dare vita ad un ampio progetto civico per il futuro governo del nostro amato paese!

“I consiglieri comunali di “Città Domani”