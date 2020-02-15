15:53:55 NAPOLI. Vincenzo De Luca conferma che si candiderà per le prossime elezioni regionali in Campania e dice che lo farà per "far proseguire il lavoro immenso avviato in questi anni".

"Ricorderò sempre ai cittadini la condizione nella quale abbiamo dovuto lavorare - ha detto a LiraTv - Il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio c'è stato solo a dicembre dello scorso anno.

Fino a dicembre non abbiamo potuto muovere una foglia perché non avendo i conti in ordine la Corte dei Conti ha bloccato qualsiasi assunzione, quindi quanto fatto è stato fatto con un personale di venti anni fa".

"Devo anche ricordare che ogni anno buttiamo a mare 600 milioni di euro di interessi che dobbiamo pagare sui debiti dei decenni precedenti - aggiunge - provate a immagine cosa avremmo potuto fare se avessimo avuto la disponibilità di questi 600 milioni di euro.

Avremmo dato asili nido gratis a tutti i cittadini, magari sotto una certa soglia di reddito, e poi aiuti alle famiglie povere, alle donne