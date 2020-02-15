06:27:09 MARCIANISE. Una coalizione sul modello di quella del governo nazionale che tiene dentro tutte le forze di centrosinistra e il Movimento 5 stelle: è questo il tentativo che in queste ore sta cercando di nascere a Marcianise.

Si sta cercando di organizzare un tavolo intorno al quale possano sedere il Partito democratico con tutte le sue anime (quella di Gennaro Oliviero con Dario Abbate e Pinuccio Moretta e quella di Stefano Graziano con Raffaele Guerriero e Lorenzo Gaglione), Italia viva di Filippo Fecondo, Centro democratico di Pino Riccio, LeU con Alessandro Tartaglione e i pentastellati.

L’obiettivo, sicuramente difficile, è quello di trovare un nome che possa essere rappresentativo di tutte le anime in modo da presentarsi all’attenzione dell’elettorato in maniera monolitica.

Nelle ultime ore, poi, si registra l’avvicinamento del gruppo di Progetto Marcianise di Alessandro Tartaglione e Maria Di Lernia al consigliere regionale Gianpiero Zinzi dopo la rottura che c’è stata con Luigi Bosco.

Alla finestra, ancora, invece Alessandro Galantuomo, ex consigliere provinciale e tra i firmatari della sfiducia, che si sta guardando attorno prima di decidere in maniera ufficiale come posizionarsi.

Scelta che, invece, sembrano aver fatto i due di Campania in movimento Tommaso Acconcia e Luciano Buonanno che hanno avviato un’interlocuzione con il tavolo di centrodestra. L’altra novità importante delle ultime ore, riguarda proprio il centrodestra dove Forza Italia, almeno si spera, sembra abbia chiarito la posizione dei suoi vertici.

Dopo la nomina a commissario di Francesco Mennella, alla quale ha fatto seguito quella del nuovo commissario Carlo Sarro, è arrivata per volontà del deputato matesino l’indicazione del medico ex Movimento 5 stelle come portavoce degli azzurri al tavolo di centrodestra.

Insomma tutto è cambiato affinché non cambiasse nulla...

Proprio Forza Italia sabato mattina dalle 11, in via De Paolis inaugurerà la sede del partito con una manifestazione pubblica alla quale interverranno il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, il deputato Carlo Sarro, il coordinatore regionale Domenico De Siano e l’eurodeputato Aldo Patriciello.

La manifestazione sarà un primo banco di prova per capire lo stato di salute del partito.

Staremo a vedere...