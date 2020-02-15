06:11:36 CASERTA. Dopo un digiuno durato ben 35 giorni, la Juve Caserta ferma la striscia negativa di 6 sconfitte consecutive e torna alla vittoria, battendo l’Agribertocchi Orzinuovi per 85-83 dopo un tempo supplementare.

E’ vero che i bresciani hanno condotto per gran parte del confronto con i bianconeri locali che hanno trovato il primo vantaggio a 2’54” dalla fine con un canestro di Carlson, ma è altrettanto vero che, senza alcune disattenzioni, i locali avrebbero potuto evitare anche l’overtime così come hanno corso il rischio di perderla nei tempi regolamentari anche per qualche contatto di troppo non sanzionato dagli arbitri.

Tutto il primo quarto di gioco è stato abbastanza equilibrato con i padroni di casa che hanno realizzato il primo canestro dalla distanza con Bianchi e con Bossi che con due liberi ed una penetrazione ha ribaltato immediatamente il punteggio.

La coppia americana di Orzinuovi ha saputo sfruttare la fiscalità degli arbitri andando a ripetizione in lunetta nei primi 10’ di gioco quando gli ospiti hanno realizzato dalla linea della carità 8 dei 18 punti complessivi messi a segno, andando in lunetta cinque volta contro l’unica dei casertani.

14-18 il risultato al termine della prima frazione di gioco.

Anche il secondo quarto è iniziato sul piano dell’equilibrio, rotto da una tripla di Parrillo e, poi, dai canestri di Miles e Negri che hanno prodotto un mini break di 7-0 portando il punteggio a favore dei lombardi sul 19-27.

Hassan e Paci hanno mantenuto Caserta n linea di galleggiamento prima del break di 9-2 dei bianconeri propiziato da Allen, Paci e Carlson che ha sfruttato anche un libero supplementare per l’espulsione di coach Corbani decretata da Ursi a 1’20” dalla fine per una plateale protesta. Un canestro di Carenza ha fissato il punteggio all’intervallo sul 33-36.

Il rientro in campo ha visto un’Agribertocchi particolarmente determinata con un break di 10-0 in poco più di 3’, propiziata dai canestri di Carenza, Negri e Bossi oltre che da un libero di Mekowulu.

Il massimo vantaggio raggiunto dagli ospiti (33-46) è rimasto tale per lungo periodo dal momento che ai tentativi casertani di accorciare il divario ha sempre fatto riscontro una positiva scelta offensiva dei lombardi.

E così il 30’ ha visto ancora un vantaggio in doppia cifra per gli ospiti (50-61).

In apertura di ultimo periodo al canestro di Cusin è seguito il libero di Bossi per il tecnico sanzionato a Gentile per proteste e prima dello show di Seth Allen, autore di 8 punti consecutivi che hanno riaperto completamente il confronto (60-62).

I padroni di casa hanno fallito per due volte consecutive l’opportunità del pareggio e sono, poi, stati puniti da Mekowulu (60-64).

Cusin e Miles non hanno portato variazioni al gap con i loro canestri; lo ha fatto Allen subito dopo con un tripla che ha ridotto il distacco ad un solo punto (65-66). Il sorpasso è avvenuto a 2’54 dal termine con Carlson e, subito dopo, è stato Allen a dare un possesso pieno di vantaggio ai padroni di casa.

Una tripla di Parrillo ed un canestro di Carenza hanno fatto segnare il controsorpasso (69-70), ma è stato ancora Carlson dalla distanza a portare i bianconeri sul +2. Il pareggio è stato opera di Miles a 2” dalla sirena finale.

Anche l’overtime si è aperto nel segno di Orzinuovi con un 5-0 opera di Negri e Carenza, cui ha risposto un altro 5-0 firmato da due liberi di Allen ed una tripla di Bianchi.

Dalla distanza è andato a canestro Miles che ha ridato agli ospiti un possesso pieno di vantaggio; due liberi di Carlson hanno riavvicinato i padroni di casa prima di una penetrazione e fallo messo a segno da Negri che ha portato gli ospiti sul +4 (79-83) a 1’25” dalla fine e mandato Carlson in panchina per raggiunto limite di falli. Cusin ha dimezzato lo svantaggio, Miles ha sbagliato da 3 e Parrillo ha mandato in lunetta Allen che ha fatto 2/2.

È stato lo stesso capitano di Orzinuovi a sbagliare la successiva tripla in attacco e sulla ripartenza casertana è stato Miles a fermare con un fallo il palleggio di Bianchi che è stato freddissimo dalla linea della carità. L’errore sul successivo tentativo di Mekowulu ha, poi, dato ai bianconeri locali la possibilità finalmente di gioire (85-83).

Domenica, alle 18, trasferta a Mantova per la Juve (arbitrano l’incontro i signori Moretti Mauro di Marsciano, Caruso Daniele di Milano e Marziali Silvia di Frosinone).

La squadra allenata da Alex Finelli presenta, in regia, Rotnei Clarke (playmaker americano classe 1989, adattabile anche da guardia, esperienze in Australia, Belgio e Germania, prima di stabilirsi in Italia, dove ha ben figurato, in A1, a Pesaro, e a Trapani, in A2, nella scorsa stagione. Giocatore che sa passare bene la palla oltre ad essere un attaccante pericoloso, perché sa fare canestro sia in penetrazione che al tiro da fuori), con la suo fianco Tommaso Raspino (guardia classe 1989, adattabile anche da ala piccola, cestisticamente cresciuto a Biella dove ha giocato fino al 2014, trascorsi anche a Pesaro, Ferentino, Piacenza e Udine, buon tiro da fuori, discreto difensore) e Matteo Ferrara (ala classe 1997, nato a cresciuto a Padova dove ha mosso i primi passi, seconda stagione a Mantova, discreto atleta, ottimo difensore, pericoloso se può attaccare il ferro).

Sotto le plance incontriamo Mario Josè Ghersetti (ala italo/argentina classe 1981, in Italia dal 2006, tra B e A2 ha trascorsi a Veroli, Vigevano, Brescia, Verona, Ferentino, Reggio Calabria, Bergamo e Orzinuovi, e con queste ultime due ha centrato la promozione in A2.

Giocatore di estrema esperienza, non lesina contatti duri e agonismo, presenza a rimbalzo e in difesa) e Kenny Lawson (centro americano classe 1988, esperienze in Giappone, Spagna ed Israele, quarta stagione consecutiva in Italia, dopo i trascorsi a Recanati, Virtus Bologna e Forlì, mano molto educata vicino a canestro e anche da dietro l’arco, visto che non sdegna il tiro da 3 punti, ottimo rimbalzista sui due lati del campo, non un difensore eccezionale).

Il playmaker di scorta è Lorenzo Maspero (regista classe 1998, dopo un po’ di gavetta in B è arrivata l’A2 a Montegranaro la scorsa stagione, giocatore molto rapido, abile quando occorre alzare i ritmi), back up degli esterni sono Davide Tognoni (guardia classe 2002, prodotto delle giovanili della Pompea, al primo anno in prima squadra) e Alvise Sarto (guardia/ala classe 2000, stagione scorsa a Treviso dove ha centrato la promozione in A1, gioca indistintamente nei due ruoli sul perimetro), mentre i due lunghi di scorta sono Giovanni Poggi (ala classe 1997, esperienze in B a Palestrina, Isernia, Desio e Crema, seconda stagione a Mantova, in situazione di quintetto alto si adatta anche da ala piccola) e Alessandro Vigori (centro classe 1999, trafila giovanile interamente svolta a Reggio Emilia, che è ancora proprietaria del suo cartellino avendolo ceduto in prestito ai mantovani, gigante di 212 cm per 110 kg, buon intimoritore in difesa e discreto rimbalzista).

Andrea Colussa e Andrea Epifani completano il roster che, in quintetto, inizia con Clarke, Raspino, Ferrara, Ghersetti e Lawson.

Francesco Padula