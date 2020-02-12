BCC MUTUI 2025
08:47:18 Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per contrastare la vendita di generi di monopolio di contrabbando,

i Baschi Verdi di Aversa, all’esito di un mirato servizio di appostamento, hanno perquisito l’abitazione di un soggetto quarantottenne di Frignano,

abitualmente dedito alla vendita di sigarette di contrabbando, rinvenendo, all’interno di un vano ben occultato, circa undici chilogrammi di tabacchi privi del sigillo di Stato.

Tenuto conto della quantità di sigarette rinvenute e dei precedenti di polizia specifici a suo carico, i finanzieri hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord, per essere successivamente processato con rito direttissimo.

Sequestrate le sigarette illecitamente detenute, che se poste in commercio avrebbero fruttato circa € 3.000,00.

Continua, dunque, senza sosta l’impegno dei “Baschi Verdi” nel perlustrare il territorio e per contrastare i traffici illeciti che generano profitti per la microcriminalità, a danno delle casse dello Stato e dei commercianti onesti.

