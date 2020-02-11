13:22:43MADDALONI. Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 10.00, nella Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi si svolgerà un incontro/dibattito tra gli studenti delle Scuole Superiori dell’Ente (Linguistico, Industriale, Aeronautico Alberghiero) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tema del dibattito sarà: “Seminare Legalità”.

L’iniziativa, promossa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in collaborazione con la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e patrocinata dall’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caserta, nasce da un progetto pensato per informare i giovani sui principi base della legalità e della legalità fiscale in particolare, nonché sul ruolo della fiscalità e sui compiti dell’Agenzia.

A fare gli onori di casa sarà Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti. Di prim’ordine i relatori:

Giovanni Joey Pasquariello, referente dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regione Campania delle procedure concorsuali,

Marco Tramontano, responsabile dell’Agenzia delle Entrate in regione Campania dei contribuenti,

Michele Piombino dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caserta e Giuseppe Alineri, Generale Div. Guardia di Finanza (ris.).

Modererà l’incontro il giornalista del “Il Mattino” Giuseppe Miretto. “Siamo lusingati di ospitare relatori professionali e di comprovata esperienza, che sicuramente sapranno trasmettere nel migliore dei modi ai nostri studenti il concetto della legalità fiscale anche in termini di prevenzione al fenomeno dell’evasione e dell’elusione, che persino Papa Francesco ha giudicato come illegale e contrario alla legge basilare della convivenza civile: il reciproco soccorso", ha dichiarato il Commissario De Luca.