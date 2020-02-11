BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

13:22:43MADDALONI. Lunedì 17 Febbraio 2020, alle ore 10.00, nella Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi si svolgerà un incontro/dibattito tra gli studenti delle Scuole Superiori dell’Ente (Linguistico, Industriale, Aeronautico Alberghiero) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tema del dibattito sarà: “Seminare Legalità”.

L’iniziativa, promossa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in collaborazione con la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e patrocinata dall’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caserta, nasce da un progetto pensato per informare i giovani sui principi base della legalità e della legalità fiscale in particolare, nonché sul ruolo della fiscalità e sui compiti dell’Agenzia.

A fare gli onori di casa sarà Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti. Di prim’ordine i relatori:

Giovanni Joey Pasquariello, referente dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regione Campania delle procedure concorsuali,

Marco Tramontano, responsabile dell’Agenzia delle Entrate in regione Campania dei contribuenti,

Michele Piombino dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Caserta e Giuseppe Alineri, Generale Div. Guardia di Finanza (ris.).

Modererà l’incontro il giornalista del “Il Mattino” Giuseppe Miretto. “Siamo lusingati di ospitare relatori professionali e di comprovata esperienza, che sicuramente sapranno trasmettere nel migliore dei modi ai nostri studenti il concetto della legalità fiscale anche in termini di prevenzione al fenomeno dell’evasione e dell’elusione, che persino Papa Francesco ha giudicato come illegale e contrario alla legge basilare della convivenza civile: il reciproco soccorso", ha dichiarato il Commissario De Luca.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:330 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:347 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:794 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next