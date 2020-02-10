19:37:01 In 576 in silenzio, nel Palapartenope di solito tempio della musica, con i fogli del concorso davanti.

E' iniziata così stamattina a Napoli la seconda fase del corso-concorso della Regione Campania per 2243 assunzioni in 166 Comuni della Regione. Un concorso voluto dalla Regione Campania e affidato al Formez che sta procedendo spedito dopo le polemiche della prima fase alla Mostra d'Oltremare.

A presidiare il primo giorno della seconda prova Alberto Bonisoli, ministro dei beni culturali nel governo Conte 1 e dal 16 gennaio presidente del Formez: "Verranno pubblicate le graduatorie entro la prima settimana di marzo, poi la Regione comincerà a distribuire i vincitori che spero possano iniziare l'anno di formazione subito dopo Pasqua". Lo sbocco è un contratto nei Comuni dopo il primo anno di formazione pagato dalla Regione:

"Ogni comune - spiega Bonisoli - che ha prenotato questi lavoratori potrà prenderli nel proprio organico".

“Se un ex ministro, oggi vertice apicale del Formez, si scomoda per rassicurare candidati e opinione pubblica sul fatto che le correzioni delle attuali prove del concorsone saranno svolte in 24 ore, vuol dire che avevamo ragione, che qualcosa fino ad oggi non è andato per il verso giusto e che la nostra battaglia, quella di tantissimi candidati, ha basi più che solide".

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "quella del presidente Bonisoli è stata, al pari del suo intervento, una visita inutile visto che il pasticcio è stato già consumato e che le prove andrebbero, anzi vanno, ripetute daccapo”.

“Parliamo di un concorso che dovrà garantire circa 10mila posti di lavoro a tempo indeterminato in Regione e in circa 196 enti locali della Campania - spiega l’esponente di Forza Italia -, sul quale pendono, come abbiamo denunciato più volte, forti e fondati sospetti di omissioni e falsità nonché non poche ombre sui tempi dI correzione delle prove preselettive e su ben due non meglio giustificate revisioni delle graduatorie della categoria D”.

“Per quanto ci riguarda - aggiunge Cesaro – non arretreremo di un millimetro e continueremo a sostenere fino in fondo chiunque voglia presentare un ricorso”. “Ribadiamo: è una battaglia per la trasparenza, per la tutela dei diritti di tutti i candidati, una battaglia di civiltà”, conclude Cesaro.

“Vigileremo che per questa seconda prova si rispettino i tempi e che non accadano rallentamenti e non ci siano informazioni poco chiari così come accaduto per la prima volta. - ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.