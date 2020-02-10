13:31:13 ALVIGNANO. "Secondo Vespa Club in Regione Campania per numero di tesserati", questa la motivazione del riconoscimento consegnato a Pontedera (PI), presso lo storico Museo Piaggio, al Vespa Club di Alvignano.

Un orgoglio e una soddisfazione per l'associazione dei Vespisti Alvignanesi impegnati da ormai 12 anni nell'organizzazione del Vespagiro e di tanti eventi collaterali che fanno da sigillo per una comunità appassionata non solo del mondo della Vespa e dei motori, ma anche del sano stare insieme.

La truppa dell'Alto Casertano sabato 8 febbraio è partita alla volta della Toscana per rappresentare e onorare domenica 9, nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Vespa Club Italia, il paese d'origine e i ben 300 tesserati che rappresentano il 'cuore pulsante' del sodalizio.

"Dedichiamo questo premio - ammettono compatti - ai nostri soci, al popolo dei vespisti e al nostro paese Alvignano. Salire sul palco e vivere questa premiazione ci ha riempito il cuore di gioia. 300 tesserati in una comunità di circa 5mila abitanti, è una proporzione che premia la passione, il lavoro e la caparbietà di chi crede nel proprio territorio e s'impegna per farlo conoscere e vivere con una manifestazione che è traino e mezzo di conoscenza".

Nel corso della consegna è andato un riconoscimento anche a Giuseppe Rossi, un alvignanese tra i più giovani Vespisti d'Italia.

Ora lo sguardo è tutto concentrato sul prossimo Vespagiro, quest'anno Raduno Internazionale, in programma il 13 e 14 giugno.