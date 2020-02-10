11:06:35 La Tennistavolo Gioielli Sessa Capua cede per 5 set a zero, alla compagine sarda della Muraverese. Battuta di arresto inaspettata alla vigilia dell’incontro con, gli uomini allenati da Concetto Testiera, incapaci di tenere testa alla formazione cagliaritana.

Passando alla cronaca dell’incontro, il primo set ha visto scendere in campo Oscar Luigi Stellato per i padroni di casa contro Francesco Lai.

L’atleta sardo ha avuto la meglio per i primi due set consecutivi, poi Stellato ha vinto il terzo set ma, successivamente, il cagliaritano ha vinto il quarto set decisivo concludendo il confronto sull’ 1 a 3.

Nel secondo confronto, Adriano Russo giovane di talento, ha affrontato Marcello Porcu, il cagliaritano ha vinto il primo set, poi nel secondo il capuano ha avuto la meglio ma, nel terzo e quarto set, Marcello Porcu è stato letale e due a zero per la Muraverese.

Al terzo confronto Concetto Testiera, allenatore-giocatore ha affrontato Riccardo Lisci. Riccardo Lisci ha vinto il primo set della serie, per poi cedere nel secondo, sotto i colpi del capuano Testiera.Nel terzo set vince l’atleta sardo mentre nel quarto Concetto è stato pungente.

Si è giunti al quinto set dove Lisci ha superato Testiera per 2 a 3. Nel penultimo confronto Stellato ha incontrato Marcello Porcu. L’Atleta capuano ha vinto soltanto un set, cedendo all’esperienza del sardo.

Nel quinto ed ultimo confronto Raffaele Bassano ha incontrato Francesco Lai. Il sardo è stato letteralmente determinante ed incisivo, vincendo tutti e tre i set.

Termina sul 5 a 0 complessivo per la Muraverese che, in virtù del successo in trasferta sale a quota 10 mentre, per la Gioielli Sessa Libertas Capua, trasferta contro la Sant’Espedito Napoli che in questo momento ha gli stessi punti della formazione capuana.

Uno scontro che in caso di vittoria vedrà l’una o l’altra posizionarsi al terzo posto in classifica guardando perché no, al secondo posto, distante altre due lunghezze.

Gaetano Primo Catalano