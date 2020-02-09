19:03:25 Si è tenuto questa mattina presso la storica sede di Piazza Umberto I, il primo incontro del circolo "Jerry E. Masslo - PD Maddaloni" a seguito della chiusura del tesseramento 2019.

Nel corso dell'incontro è emersa la volontà dei consiglieri comunali Imperia Tagliafierro, Michele Russo e Domenico Reitano di aderire, già dal prossimo consiglio comunale, al gruppo del Partito Democratico.

Grazie al loro impegno nell'istituzione cittadina, insieme a quello degli organismi dirigenti e di tutti i militanti del circolo, siamo pronti ad inaugurare una stagione nuova per la politica cittadina. Lavoreremo alla creazione di una piattaforma di confronto ampia, aperta, inclusiva e che ci consenta di superare certi vecchi steccati.

Lo faremo senza personalismi, col solo coraggio delle nostre idee e forza della nostra azione.

E' l'unica strada che conosciamo per costruire una nuova proposta di governo e per garantire un'opposizione intransigente nei confronti di una maggioranza incapace di risolvere i problemi della Città.

Partito Democratico di Maddaloni - Circolo Jerry E. Masslo