18:48:10 CASAGIOVE. L'oggetto dell'incontro saranno gli interventi, riguardanti i lavori pubblici, già da me attivati e che dovevano essere solamente iniziati.

I lavori già affidati, in particolare, riguardano:

- riqualificazione e manutenzione delle strade di Via Garibaldi, Via Gaiano, Via Caduti sul lavoro e via Regalone;

- eliminazione barriera architettonica cimitero;

- istallazione videosorveglianza;

- il primo lotto di intervento di sistemazione cordoli Viale della Libertà.

Nonché, la Riqualificazione del Centro Storico, Nazionale Appia, Via Fortuna, rientranti nell'accordo Regione Campania di circa 1milione e 800 mila euro, in riferimento al quale bisogna solamente approvare il progetto.

Questa richiesta, così come l'impegno profuso in questi due anni, ha come unica finalità quella di veder realizzare delle opere nella nostra Città.

Invero, la finalità di operare per il bene di Casagiove, è sempre stata il punto cardine di ogni mia scelta politica, anche quando queste hanno comportato scelte difficili e mal interpretate.

Tra l'altro, amministrare significa realizzare e non certamente limitarsi a critiche superficiali relative alle diverse appartenenze politiche o inerenti a gruppi eterogenei di governo, senza tener nella giusta considerazione il fine principale ovvero il bene di una Comunità.

E, proprio questo concetto politico- amministrativo, che mi ha permesso di realizzare la maggior parte delle opere presenti nella nostra città come Sindaco e come Assessore.

08.02.2020

dott. Mario Melone