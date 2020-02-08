BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:48:10 CASAGIOVE. L'oggetto dell'incontro saranno gli interventi, riguardanti i lavori pubblici, già da me attivati  e che dovevano essere solamente iniziati.

I lavori già affidati, in particolare, riguardano:

- riqualificazione e manutenzione delle strade di Via Garibaldi, Via Gaiano, Via Caduti sul lavoro e via Regalone;

- eliminazione barriera architettonica cimitero;

- istallazione videosorveglianza;

- il primo lotto di intervento di sistemazione cordoli Viale della Libertà.

Nonché, la Riqualificazione del Centro Storico, Nazionale Appia, Via Fortuna, rientranti nell'accordo Regione Campania di circa 1milione e 800 mila euro, in riferimento al quale bisogna solamente approvare il progetto.

Questa richiesta, così come l'impegno profuso in questi due anni, ha come unica finalità quella di veder realizzare delle opere nella nostra Città.

Invero, la finalità di operare per il bene di Casagiove, è sempre stata il punto cardine di ogni mia scelta politica, anche quando queste hanno comportato scelte difficili e mal interpretate.

Tra l'altro, amministrare significa realizzare e non certamente limitarsi a critiche superficiali relative alle diverse appartenenze politiche o inerenti a gruppi eterogenei di governo, senza tener nella giusta considerazione il fine principale ovvero il bene di una Comunità.

E, proprio questo concetto politico- amministrativo, che mi ha permesso di realizzare la maggior parte delle opere presenti nella nostra città come Sindaco e come Assessore.

08.02.2020

dott. Mario Melone

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:290 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:311 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:764 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next