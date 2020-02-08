13:10:22 Nella giornata di ieri, a seguito del registrarsi di fenomeni di criminalità diffusa soprattutto nel fine settimana e nell’ambito della cd. “Movida Aversana violenta”, tema oggetto anche di confronto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, veniva effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di numeroso personale di diverse Forze di Polizia e di altri Enti.

In particolare, l’intero dispositivo, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, vedeva impiegato personale del Commissariato di Aversa, del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Polizia di Stato, personale dell’Arma dei Carabinieri di Aversa, della Compagnia di intervento Operativo dei Carabinieri, della Compagnia Pronto Impego e della Compagnia della Guardia di Finanza di Aversa, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del lavoro e dell’A.S.L di Caserta.

Le Operazioni iniziavano intorno alle ore 19:00 ed il personale di Polizia veniva dislocato lungo tutte le arterie della città, svolgendo attività di controllo, prevenzione e contestazione degli illeciti.

Successivamente altro Personale si addentrava nel cuore della “Movida”, Centro Storico, Via Seggio, Via Roma, Via Salvo d’Acquisto, ove, ad ampio raggio, venivano controllate numerose attività commerciali, veicoli e persone sospette.

In totale venivano controllate 299 persone, 137 veicoli ed elevate 33 sanzioni al C.d.S.

Venivano inoltre controllati 14 esercizi pubblici ed elevate sanzioni amministrative e penali con sequestri da parte di personale dell’A.S.L. di derrate alimentari non tracciabili e altro.

Due locali sanzionati per chiusura oltre l’orario previsto delle ore 02:00.

Trovati 12 lavoratori in nero, 4 lavoratori irregolari di cui 1 percettore di reddito di cittadinanza

Elevate 6 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90

Venivano infine identificate e sanzionate tre persone che svolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo.