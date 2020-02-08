10:39:57 Roma-Aeternum è lo spettacolo di danza che la Compagnia Nazionale Giovani Danzatori diretta da Rossella Rocciola porterà in scena al Teatro Don Bosco di Caserta domenica 9 febbraio alle ore 18,30 e lunedì 10 febbraio in mattinata per le scuole.

Un viaggio nella storia e nel mito attraverso le arti coreutiche, la recitazione, la scenografia, che coinvolgerà e affascinerà il pubblico.

«Il progetto – ricorda Rossella Rocciola – nasce con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare i giovani al teatro e all‘arte coreutica, attraverso contenuti e tematiche affrontate nei programmi scolastici e temi di attualità.

Lo spettacolo è ispirato al mito di Roma, che la Compagnia porterà in tournée nella stagione teatrale e didattica 2019/2020 proponendo adattamenti e rivisitazioni dei più avvincenti momenti della storia.

Dal viaggio di Enea e il suo approdo nel basso Lazio alla fondazione della città sotto Romolo e Remo, dalla lotta di Spartaco il gladiatore alle conquiste di Giulio Cesare. E ancora, un’immortale storia di amore, quella di Antonio e Cleopatra, raccontata sullo sfondo della guerra per l’impero. La nascita di Gesù e la diffusione del messaggio apostolico. Nerone, il grande incendio di Roma e la ricostruzione».

Un grande spettacolo, dunque, che vedrà in scena i ballerini professionisti della Compagnia Nazionale Giovani Danzatori come Maria Chiara Grasso,

Carlo Pacienza,

Stefano Rufini,

Federica Natangelo,

Zaira Castoro,

Marco Santoro,

Giuseppe Cardito,

con la collaborazione di Daniela Porciello per la coreografia.

La direttrice artistica Rossella Rocciola poi aggiunge: «Ad affiancare questi grandi professionisti ci saranno le migliori allieve della scuola More Dance Studios.

E infine, le ginnaste di Marina Del Pezzo, che saranno in scena solo domenica e in particolare in una coreografia».