09:49:15 CANCELLO ED ARNONE. L’Amministrazione Comunale, con delibera di giunta n. 24 del 06.02.2020, ha approvato la bozza di convenzione per l’installazione di distributori automatici di acqua.

Saranno posizionati due distributori automatici di acqua alla spina: uno in Piazza delle Croci ed uno in Piazza Generale Branco.

Forniranno sia acqua naturale che gasata refrigerata, con caratteristiche ottimali da un punto di vista organolettico e igienico-sanitarie, ad un prezzo molto vantaggioso per la comunità.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Circuito IES” al quale l’Amministrazione Comunale ha aderito per aiutare l’economia locale e l’ambiente.

“I cittadini, infatti, - spiega la Presidente del Consiglio dott.ssa Ersilia Viola, fautrice dell’iniziativa insieme all’ass Ambrosca - potranno acquistare acqua potabile a basso costo presso “casette dell’acqua” ricevendo in cambio crediti virtuali per pagare beni e servizi all’interno del territorio comunale.

L’obiettivo è quello di restituire potere d’acquisto ai cittadini, incentivare i consumi locali, rafforzare l’identità locale ed incentivare il rispetto dell’ambiante”.

“L’intento - continua l’ass. all’ambiente avv. Gaetano Ambrosca - è quello di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua in bottiglie di plastica e vetro, abbassando così gli impatti ambientali.

Questo delle “casette dell’acqua” è un progetto molto importante perché conferma la nostra attenzione alle problematiche ambientali, sociali ed anche a quelle economiche”.