09:54:58 “Purtroppo l'amministrazione guidata dal sindaco Grillo è arrivata al capolinea: sono pronto a firmare la mozione di sfiducia insieme alle opposizioni".

Lo afferma il consigliere comunale di Afragola Vincenzo De Stefano.

"L' assenza totale di qualsiasi tipo di confronto politico democratico e l'assoluto abbandono in cui versa la città che mi onoro di rappresentare in Consiglio, mi ha fatto intraprendere questa difficile ma necessaria scelta. La città ha bisogno di una svolta e degli uomini giusti per uscire dalla crisi politico-amministrativa in cui si trova. ".

Conclude il consigliere De Stefano.