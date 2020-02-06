19:14:14 Sabato 08 Febbraio 2020, alle ore 17.00, presso la Sala Liliani del Museo Provinciale Campano di Capua si terrà la presentazione del libro dal titolo “Sospese nel tempo” di Linda Solino.

Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, del Direttore del Museo Provinciale Campano di Capua Giovanni Solino, interverrà il Professor Carlo Rescigno dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

“Tali iniziative culturali – ha commentato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca – impreziosiscono sempre di più il complesso del Museo Provinciale Campano di Capua, divenuto oramai luogo di riferimento culturale per il territorio provinciale e non solo.

L’argomento trattato nel volume è quanto mai attuale e spinge tutti, Cittadini ed Istituzioni, ad un impegno sempre maggiore e qualificato in difesa dei diritti delle donne: un dovere imprescindibile anche in considerazione del ruolo di primaria importanza che il mondo femminile riveste nell’attuale società”.

“Il Museo Provinciale Campano di Capua – ha evidenziato Giovanni Solino, Direttore del Museo – si propone sempre di più come centro di produzione culturale del territorio provinciale e regionale, aperto alle agenzie formative ed educative in piena collaborazione con il mondo del volontariato e del terzo settore, per costruire percorsi di valorizzazione e rilancio culturale del prezioso sito museale”.