BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

19:14:14 Sabato 08 Febbraio 2020, alle ore 17.00, presso la Sala Liliani del Museo Provinciale Campano di Capua si terrà la presentazione del libro dal titolo “Sospese nel tempo” di Linda Solino.

Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, del Direttore del Museo Provinciale Campano di Capua Giovanni Solino, interverrà il Professor Carlo Rescigno dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

“Tali iniziative culturali – ha commentato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca – impreziosiscono sempre di più il complesso del Museo Provinciale Campano di Capua, divenuto oramai luogo di riferimento culturale per il territorio provinciale e non solo.

L’argomento trattato nel volume è quanto mai attuale e spinge tutti, Cittadini ed Istituzioni, ad un impegno sempre maggiore e qualificato in difesa dei diritti delle donne: un dovere imprescindibile anche in considerazione del ruolo di primaria importanza che il mondo femminile riveste nell’attuale società”.

“Il Museo Provinciale Campano di Capua – ha evidenziato Giovanni Solino, Direttore del Museo – si propone sempre di più come centro di produzione culturale del territorio provinciale e regionale, aperto alle agenzie formative ed educative in piena collaborazione con il mondo del volontariato e del terzo settore, per costruire percorsi di valorizzazione e rilancio culturale del prezioso sito museale”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:286 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next