20:42:43 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sono giorni concitati per la maggioranza di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal sindaco Antonio Mirra.

Il primo cittadino è chiamato a rivoluzionare la sua giunta dopo le dimissioni di Luigi Simonelli, Nicola Leone e Claudia Imparato. 

A tutto questo si deve aggiungere l'annunciato dietrofont dell'assessore di Svolta Popolare Gerardo Di Vilio (in questo caso, però, già c'è il nome del sostituito: Paolo De Riso). 

La strada, comunque, sembra essere ancora molto lunga per la definizione del nuovo esecutivo. 

I gruppi che sono chiamati ad esprimere i nomi non sembrano ancora aver raggiunto una sitesi. 'Campania in movimento', rappresentata in consiglio comunale da Michele Merola ed Elisabetta Milone, pare non abbia ancora individuato nessuno; il gruppo dei socialisti (Carlo Russo, Agostino Baldassarre e Anna Sepolvere) sembra abbia ricevuto un rifiuto da parte di un professionista contatto in queste ore.

Vedremo quello che succederà nei prossimi decisivi giorni.  

