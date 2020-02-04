19:45:53 In Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato R.A. cl. 93, del posto.

L’uomo, dopo aver rubato in tempi diversi due telefoni cellulari, un huawei modello p20 ed un samsung modello note 9, da due esercizi commerciali (un supermercato ed una pescheria) è stato subito dopo rintracciato dai militari dell’Arma che lo hanno trovato ancora in possesso dei citati telefoni che sono stati restituiti agli aventi diritto.

L’arrestato è stat5o sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.