17:17:43 La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione dei modelli matematici e delle ulteriori valutazioni odierne, evidenzia un peggioramento delle condizioni meteo e ha emanato un avviso di allerta ad integrazione della precedente comunicazione inviata ieri.

Oltre ai venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a divenire molto forti soprattutto nella prima parte di giovedì e al mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, si prevedono nevicate e gelate da stanotte e fino a giovedì a quote superiori ai 500-600m e localmente anche a quote inferiori.

Da domani, gelate anche a bassa quota che si riveleranno persistenti a quote collinari.

Giovedì 6 venti forti o localmente molto forti settentrionali, possibili gelate anche a quote pianeggianti.

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivo il controllo delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso e di attivare tutte le misure previste dai piani di protezione.

